موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2022.. النتيجة 1 سبتمبر

يبحث الكثير من أولياء الأمور على محرك البحث «جوجل» عن موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2022، لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، للعام الدراسي المقبل 2022/2023، والذي بدأ يوم 1 يوليو ويستمر حتى يوم 15 أغسطس المقبل على موقع المديريات التعليمية.

موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس 2022 بالجيزة

قالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنه يمكن لأولياء الأمور تسجيل طلب التحويل على موقع مديرية التربية والتعليم على هذا الرابط، بإدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطالب الفعلي في أول أكتوبر 2022 إلكترونيًا، مؤكدة أنّه لا يعتد بالتحويل الورقي «يدويًا» إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

وأضاف مديرية التعليم في الجيزة، أنّ المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانيه رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي «الابتدائي» والمرحلة الإعدادية والثانوية، مشيرًا إلى أنّ اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

وأشارت تعليم الجيزة، إلى أنه سيتم إعلان نتيجة التحويلات بداية من 1 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنّه في حال قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

رابط التحويل بين المدارس 2022 في القاهرة

فيما قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنّ التحويلات المدرسية تكون إلكترونيًا فقط، ومن خلال هذا الرابط لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات «رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسي – الثانوي العام»، ولا يعتد بالتحويل الورقي «يدويًا» إلا للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وأنه في حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها، مؤكده أنه لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، ومتابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

وقالت المديرية، إنه على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا، وبالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة «يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة» والأعلى في المجموع وذلك طبقا للكثافات.