رابط التحويل بين المدارس 2022.. تفعيل الخدمة الإلكترنية يوم 1 يوليو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط التحويل بين المدارس 2022 والإدارات التعليمية، ومن جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، إلى محافظة القاهرة للعام الدراسي المقبل 2022/ 2023، مؤكدة أنه سيجري فتح باب التحويل بداية من يوم الجمعة 1 يوليو.

رابط التحويل بين المدارس 2022

وقالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في خطاب مرسل للإدارات التعليمية، أنه سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية للتحويلات بين التلاميذ بين المدارس والإدارات التعليمية ومن محافظات القاهرة للعام الدراسي 2023 /2022، وذلك على هذا الرابط بداية من يوم الجمعة 1 يوليو 2022.

رابط التحويل بين المدارس 2022 متاح لجميع المراحل للمدارس الرسمية واللغات

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات المتميزة لغات بداية من kg2 رياض الأطفال إلي الصف الثالث الثانوي.

التحويل للمدارس الخاصة والفنية ورقي

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى التعامل مع البرنامج الخاص بذلك فقد تم إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية «باسورد» بالإضافة إلى 2 فيديو شرح توضيحي من قبل لمسئولي المعلومات بالإدارات التعليمية ليقوموا بالشرح والدعم الفني للجنة المشكلة من قبل الادارات التعليمية .

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، في خطابها، أن التحويل الورقي مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقد.

30 يونيو آخر موعد للتقديم لرياض الأطفال والصف الاول الابتدائي

وفي سياق آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن آخر موعد للتقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل يوم 30 يونيو المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التقديم للعام الدراسي المقبل، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والفني (بوابة مركز المعلومات)، وفقا للشروط المعلنة مسبقا من قبل الوزارة.