خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة للعام الدراسي المقبل 2022-2023، من أكثر الكلمات بحثاً علي مؤشر البحث جوجل، من جانب أولياء الأمور الراغبين في التحويل لأبناءهم للعام المقبل بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة لغات والخاصة بين المدارس داخل الإدارات، وبين الإدارات داخل المديرية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة

قالت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنَّ آخر موعد لـ التحويل بين المدارس 2022 يوم 15 أغسطس المقبل، مؤكّدة أنَّ متابعة النتائج مسؤولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد أسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لإتمام الطلب.

وأكّدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنَّه على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة، وإلا يعد التحويل لاغيا، وبالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة (يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.

نتائح التحويل لمدارس الرسمية لغات.. أغسطس المرحلة الأولي

- نتائج التنسيق علي مرحلتين الأولى في شهر (أغسطس) و الثانية في شهر (سبتمبر) وعلى ولي الأمر مسئولية متابعة ذلك من خلال صفحة الاستعلام بالموقع.

- التحويل للأكبر سنًا طبقًا للكثافات المتاحة.

- على ولي الأمر إنهاء إجراءات التحويل خلال خمسة عشر يوما من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيًا.

- المرحلة الابتدائية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد تخرج من KG 1 - شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الإعدادية يرفق مع الاستمارة (إثبات قيد - بيان نجاح للصف السادس- شهادة ميلاد أصلية).

- المرحلة الثانوية يرفق مع الاستمارة(إثبات قيد - بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي - شهادة ميلاد أصلية).

- على ولي الأمر الالتزام بشروط ومواعيد وقواعد القبول.