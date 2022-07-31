وزير التعليم: كل ما يتداول عن نسب نجاح الثانوية لا أساس له من الصحة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن كل ما يتم تداوله عن نسب النجاح في الثانوية العامة أو المؤشرات أو الأوائل أو المجاميع أو تنسيق الجامعات لا أساس له من الصحة.

وأضاف «شوقي»، خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لا يعدو كونه اجتهادا أو توقعا أو إشاعة أو محاولة لانفراد صحفي وسوف نعلن النتيجة حين اكتمالها كما وعدنا سابقا، عدا ذلك فإنه باطل».