«الإنتاج الحربي» تنفذ برنامجا لتدريب شباب بني مزار بالتعاون مع مصر الخير

نفذ قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي، برنامجا تدريبيا تحويليا لمجموعة من شباب قرى مركز بني مزار بمحافظة المنيا، في إطار مذكرة التفاهم التي شهد توقيعها بشهر مارس الماضي، المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، للتعاون بين قطاع التدريب التابع للوزارة، ومؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

حياة كريمة

ويأتي التعاون المشترك بين الجانبين في إطار توجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان المصري، لذا يهدف التعاون بين قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي ومؤسسة مصر الخير، إلى تدريب وتأهيل الفئات المستهدفة من قاطني مناطق مبادرة حياة كريمة، على المهارات اللازمة للمهن الحرفية والفنية «لحام كهرباء وغاز، خراط، تبريد وتكييف، ولحام إطارات» وكذلك توفير بعض ورش العمل الفنية للمهن داخل المناطق المستهدفة لإقامة الدورات التدريبية.

دورة تدريبية

وأشار محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنّ الوزير مرسي، أوضح في تصريحات سابقة، أنّه عقب فترة التدريب سيتم عمل تقييم واختبارات لتلك الفئات المستهدفة فنيا، للتأكد من اجتيازهم وتمكنهم من الدورة التدريبية للمهنة التي تم التدريب عليها، ومن يجتاز الاختبارات سيتم منحه شهادة اجتياز للدورة التدريبية.

وأكد أنّ وزارة الإنتاج الحربي بما تمتلكه من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية في شتى المجالات على استعداد دائم للتكامل مع مؤسسات الدولة كافة، من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي في مصر ورفع المستوى المهني للشباب.