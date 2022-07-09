اتفاق بين الإنتاج الحربي ومحافظة القاهرة لشراء 70 أتوبيسًا كهربائيًا

شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، توقيع عقد اتفاق مشترك بين الوزارتين وهيئة النقل العام بالقاهرة لشراء 70 أتوبيسًا كهربائيًا محلي الصنع بمواصفات وجودة عالمية ماركة MCV C120 وذلك باستثمارات تقدر بنحو 323 مليون جنيه.

وقّع العقد المهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء رفيق رزق عبده رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي واللواء رزق على رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة.

حضر مراسم التوقيع المهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل MCV واللواء محمد صلاح نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة.

مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء

وأشار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى جهود الحكومة في النهوض بالتصنيع المحلي بمجال وسائل النقل الحديث بالغاز الطبيعي والكهرباء والذي يوليه رئيس الجمهورية اهتماماً كبيراً في إطار استضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 المقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم وهناك توجيهات من القيادة السياسية بأن يكون مؤتمر المناخ بداية إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء تتمتع بوسائل النقل الأخضر المستدام صديقة البيئة.

الاستعداد الأمثل لمؤتمر المناخ

وأكد وزير التنمية المحلية أنّ العمل يجري على قدم وساق في إطار الاستعداد الأمثل لمؤتمر المناخ للخروج بصورة تليق باسم مصر، وسيكون هناك أسطول من الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء والغاز والسيارات الكهربائية التي سيتم تسييرها أثناء وبعد مؤتمر المناخ، وهذا التعاقد سيكون جزء مما سيتم توفيره خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين من أتوبيسات وسيارات ستعمل في مدينة شرم الشيخ.

وقال اللواء محمود شعراوي إنّ الوزارة تعمل منذ فترة على تحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار في إطار من الشراكة مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي حيث يبلغ عدد الأتوبيسات التي سيتم تعديلها 2262 أتوبيسًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه بما يحقق الاستفادة المثلى اقتصاديًا من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد استهلاك السولار.

إقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء

وأوضح «شعراوي»، أنّ الوزارة تنسق مع الوزارات المعنية والمحافظات لإقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الدولة على مواكبة التطور العالمي لصناعة الأوتوبيسات التي تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث ويتماشى مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود والتحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.

وأشاد الوزير بالدور الهام لوزارة الانتاج الحربي في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء للتوسع في تصنيع المركبات الكهربائية في مصر وتوطين هذه الصناعة المتطورة ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة المحلية.

إنتاج 70 أتوبيسًا كهربائيًا لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا التوقيع يستهدف التعاون لإنتاج عدد 70 أتوبيسًا كهربائيًا لصالح هيئة النقل العام بالقاهرة، حيث تقوم وزارة الإنتاج الحربي من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات «مصنع 200 الحربي»، بالتعاون مع شركة صناعة وسائل النقل MCV لإنتاج أول أتوبيس يعمل بالكامل بالكهرباء يصنع في مصر تحت اسم SETIBUS والذي سيستخدم في إطار هذا التوقيع الثلاثي لانتقالات ضيوف مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 والذي ستستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ بشهر نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن الأتوبيس الكهربائي SETIBUS يتميز بتصميم عصري ومقاعد مريحة حيث يحتوي على عدد 49 مقعدًا بخلاف أماكن للوقوف لعدد 24 راكبًا، وتصل نسبة المكون المحلي فيه لأكثر من 60%، والسرعة القصوى له تبلغ 70 كم/ساعة ومسافة تشغيله تبلغ من 300 إلى 350 كم بالشحنة الواحدة، وتتوفر به سبل الرفاهية من تكييف الهواء وخدمة الاتصال بالانترنت WIFI ويوجد بكل مقعد شاحن USB، وتصميم وتنفيذ الهيكل الخارجي مصري بالكامل ومصنوع من الصلب المعالج ضد الصدأ، ويساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والضوضاء والحرارة.

تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر

وأكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربى قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في مجال إنتاج الأتوبيسات الكهربائية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص لتوطين هذه الصناعة الحيوية داخل الشركات التابعة، مؤكداً أن مشاركة الوزارة في تصنيع الأتوبيسات الكهربائية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تنفيذ استراتيجية توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر وأيضاً من منطلق الحرص على تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة كبديل للوقود التقليدي والارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية.

وأضاف أن إنتاج مثل هذا النوع من المركبات يعود بالنفع أيضاً على الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تستهدف إرساء دعائم نظام بيئي متكامل ومستدام، مشيداً بالجهود المبذولة لتنفيذ العديد من مشروعات الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها لتطوير منظومة النقل العام بالدولة.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومي لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفعالية في الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الكهرباء والوقود النظيف للعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية ، مشيرًا الى حرص المحافظة على أن تكون تعاقداتها الجديدة على أوتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء وذلك تماشياً مع نهج الدولة في تفعيل استخدام الوقود الآمن.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة وخاصة هيئة النقل العام التي تعد الوسيلة الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين بالعاصمة.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال أنه بالتوازي مع دخول أتوبيسات جديدة للخدمة تقوم الهيئة بعمل تعديلات في أتوبيسات أسطولها وتشمل تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي إلى جانب أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتليق بالمواطن المصري في ظل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوفير وسيلة مواصلات لائقة بالمواطنين وتحافظ على المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة إلى جانب الهدف الرئيس وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئي.