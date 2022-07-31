شركات السياحة تحذر المواطنين من السفر للعمرة عبر إعلانات السماسرة

انتشرت خلال الأيام الماضية، إعلانات تنظيم برامج العمرة بمصر عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وبالشوارع، بالرغم من عدم إعلان وزارة السياحة والآثار فتح باب تنظيم العمرة للمصريين حتى الآن.

وقال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن الإعلانات المنتشرة عن تنظيم برامج العمرة حاليًا على صفحات السوشيال ميديا، لا تخص شركات السياحة، حيث أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن حتى الآن عن موعد بدء رحلات العمرة لهذا العام، لافتًا إلى أن تلك الإعلانات صادرة عن سماسرة ووسطاء وشركات خدمات سياحية.

وحذر «كامل»، المواطنين من الإنسياق وراء هذه الإعلانات التي قد تعرضهم للنصب، حيث أنه لا يوجد ما يضمن التزام منظميها ببرنامج العمرة، كما لا يوجد أي وسيلة تعرض منظم الرحلة لأي عقوبة أو تحفظ حق المسافر للعمرة حال الإخلال ببنود البرنامج، مشددًا على ضرورة تتبع الجهات المصرية لتلك الإعلانات، ومحاسبة القائمين عليها، كونها تضيع على خزانة الدولة ملايين الجنيهات التي يتم تحصيلها من خلال بوابة العمرة، كما أن الجهات المنظمة لبرامج العمرة هذه غير مصرح لها وفقًا للقانون، بتنظيم أية رحلات.

تأشيرة العمرة بنظام «b2c»

وأضاف «كامل» لـ«الوطن»، أن السماسرة استغلوا منح السعودية لتأشيرات العمرة للمواطنين في العالم بنظام «b2c»، الذي يقضي بمنح تأشيرة العمرة لأي مواطن دون الحاجة لشركة سياحة تنظم له برنامج العمرة أو دون اشتراط موافقة الدولة التابع لها، وأعلنت عن تنظيم برامج العمرة عن طريق تسفير المواطنين المصريين من مصر لدول أخرى كترانزيت قبل سفرهم للسعودية وذلك بداية من شهر محرم الجاري.

البوابة المصرية للعمرة

وأشار إلى أنه وفقًا لقانون إنشاء بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، يُحظر على أي مواطن الحصول على تأشيرة العمرة دون الحصول على باركود البوابة، لافتًا إلى أن السماسرة يتحايلون على هذا الإجراء عن طريق حصول المسافرين على تأشيرة سياحة لإحدى الدول القريبة من السعودية والإقامة بها لمدة يوم واحد قبل السفر لأداء مناسك العمرة .

يذكر أن المملكة العربية السعودية تسمح حاليًا للحاصلين على تأشيرات الزيارة أو السياحة أو الفاعليات، بأداء فريضة العمرة أثناء تواجدهم بالمملكة .