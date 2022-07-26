السياحة: بدء إجراءات موسم العمرة الجديد مطلع الشهر المقبل

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن إجراءات موسم العمرة لهذا العام ستبدأ مبكرا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تعلن وزارة السياحة والآثار فتح باب تسجيل أسماء شركات السياحة الراغبة في تنظيم برامج العمرة بداية شهر أغسطس المقبل، كما ستعلن الجدول الزمنى لتوثيق عقود وكالة العمرة لشركات السياحة المنظمة للرحلات، فضلا عن الضوابط المنظمة لموسم العمرة للعام الهجري الجديد 1444.

انطلاق أولى الرحلات أكتوبر المقبل

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن تبدأ أولى رحلات العمرة لهذا العام بمصر خلال شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن المعتمرين المصريين سيستطيعون هذا العام وللمرة الأولى منذ أكثر من 6 سنوات أداء عمرة المولد النبوي.

الحكومة ستحدد أعداد المعتمرين هذا العام

وأشار المصدر إلى أن أعداد تأشيرات العمرة التي سيتم تنظيمها بمصر هذا العام سيحددها مجلس الوزراء وفقا للوضع الوبائي لفيروس كورونا محليا وعالميا، فضلا عن نسب الإصابات بالفيروس بمصر والسعودية، إضافة إلى النواحي الاقتصادية، لافتا إلى أن أعداد تأشيرات العمرة خلال الموسم الجديد ستكون أعلى عما كانت عليه العام الماضي.

شركات السياحة تطالب بتنظيم 500 ألف تأشيرة عمرة

ومن جهته قال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة تطالب بألا تقل تأشيرات العمرة لهذا العام عن 500 ألف تأشيرة، لافتا إلى أن زيادة عدد التأشيرات سيؤدى إلى تقليل سعر البرامج كما سيجعل غالبية المعتمرين يسافرون عبر البوابة المصرية للعمرة بعيدا عن طرق السفر الأخرى التي قد تعرضهم للنصب.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتراوح أسعار برامج عمرة المولد النبوي المستوى الاقتصادي التي يبلغ مدتها 15 يوما ما بين 25 إلى 28 ألف جنيه، لافتا إلى أن موسم عمرة المولد النبوي من المواسم التي يرغب آلاف المصريين في السفر خلالها لأداء مناسك العمرة.

يشار إلى أن السعودية ستبدأ من يوم 30 يوليو الجاري استقبال المعتمرين من خارج المملكة العربية السعودية.