«شركات السياحة»: بدء موسم العمرة اليوم.. والمصريون لن يسافروا أول العام

قال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المملكة العربية السعودية ستبدأ من اليوم السبت الموافق 1 محرم من العام الهجري الجديد 1444 في استقبال المعتمرين من خارج المملكة، لافتا إلى أن المواطنين المصريين لن يكونوا من الجنسيات التي ستؤدي رحلات العمرة خلال الأيام الأولى من فتحها لمواطني العالم، وذلك بسبب عدم إعلان وزارة السياحة والآثار إلى الآن الضوابط المنظمة لموسم العمرة بالنسبة لمصر حتى الآن.

توقعات بإعلان ضوابط العمرة خلال النصف الأول من الشهر المقبل

وأضاف لـ«الوطن» أنه وفقا للمعلومات المتداولة فإن وزارة السياحة والآثار ستعلن خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل فتح باب التقدم لشركات السياحة الراغبة في تنظيم برامج العمرة حتى الآن، فضلا عن إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة والتي ستستمر لنحو شهر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أولى رحلات العمرة بالنسبة للمصريين أواخر شهر سبتمبر المقبل أو بداية شهر أكتوبر 2022.

وأوضح أن الدولة لم تحدد إلى الآن أعداد المعتمرين المصريين لهذا العام، موضحا أن تحديد الأعداد يخضع للعديد من الاعتبارات الاقتصادية والصحية، مشددا على أن زيادة أعداد تأشيرات العمرة أمام المصريين سيقلل من أسعار برامج العمرة، كما سيعظم من الاستفادة التي تتحصل عليها موازنة الدولة من الرسوم التي يتم تحصيلها من البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، فضلا عن الضرائب والرسوم التي تدفعها شركات السياحة عن كل معتمر مصري.

تطوير آليات عمل البوابة المصرية للعمرة

وشدد عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة على ضرورة أن يتم تطوير آليات عمل البوابة المصرية للعمرة لتتناسب مع التقدم التكنولوجي الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية حاليا في ملف العمرة وسماحها بقيام أي أفراد بالحصول على تأشيرة العمرة دون الحاجة لوكيل سياحي لتنظيم البرامج أو اشتراط موافقة الدولة التي سيسافر منها المعتمر.