إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني في 6 محافظات لاستكمال محاور التحول الرقمي

أعلنت شركة «فيكسد مصر»، إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني في 6 محافظات، وإطلاق الخط الساخن 15966 لاستقبال طلبات التوقيع الإلكتروني على مدار الساعة، وإتاحة طلبات التسجيل على الموقع الإلكتروني للشركة، حيث ستشهد الأيام المقبلة إطلاق المنصة المتكاملة لخدمات التوقيع الإلكتروني والحلول الرقمية «توقيعي».

إتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني في 6 محافظات

وذكرت الشركة في بيان عنها، أنّه في إطار خطة فيكسد مصر بالشراكة الاستراتيجية مع اتصالات مصر، في التوسع بإتاحة خدمات التوقيع الإلكتروني «توقيعي» بفروع إتصالات مصر في 6 محافظات، هي «القاهرة الكبرى (فرعين)، الإسكندرية، طنطا، المنصورة، بورسعيد، وقنا»، وكذلك إتاحة إمكانية التسجيل على المنصة الإلكترونية لفيكسد مصر، وإتاحة الخط الساخن 15966 لاستقبال طلبات المواطنين على مدار الساعة.

استكمال المحاور الأساسية الداعمة للتحول الرقمي

وتابعت الشركة، أنّ التوسع في تقديم الخدمات يأتي في إطار الجهود المبذولة للتوسع في خدمات التوقيع الإلكتروني والخدمات المضافة والمقدمة للشركات والمؤسسات والأفراد، والتي تتماشى مع توجه الدولة واستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو استكمال المحاور الأساسية الداعمة لاستراتيجية التحول الرقمي.

يذكر أنّ شركة «فيكسد مصر» حصلت على رخصة مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتتضمن الرخصة إصدار شهادات التصديق الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية للجهات والأفراد داخل مصر طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية والبنود المذكورة بترخيص مزاولة النشاط وما تقره الهيئة في هذا الشأن.

وتستهدف الشراكة بين اتصالات مصر وشركة فيكسد مصر، تقديم حلول التوقيع الإلكتروني من خلال فروع شركة اتصالات مصر، بما يسمح للأفراد والمؤسسات بإجراء المعاملات البنكية والتعامل مع الجهات الحكومية أو المعاملات داخل خدمات، والتوقيع على جميع المستندات بطريقة مؤمنة بالكامل.