سارة ناجح: منح وزارة الاتصالات أحدثت نقلة بحياتي «بقيت بقبض بالدولار»

خصص برنامج «مساء DMC» فقرته الحوارية، للحديث عن مشروعات مصر الرقمية، واستضاف البرنامج، الشباب المستفيدين من مبادرات ومشروعات مصر الرقمية.

قالت سارة ناجح، جرافيك «ديزاينر» بإحدى شركات الدعاية والإعلان، حاصلة على منحة التدريب المكثف بمعهد تكنولوجيا المعلومات، إنها تخرجت في كلية الزراعة بتقدير عام جيد جدا، لكنها رغبت في الالتحاق بمجال «الجرافيك ديزاينر»، وخلال دراستها تعرفت على مبادرات ومنح وزارة الاتصالات، لتوجيه الشباب المصري في العمل، ضمن مشروعات مصر الرقمية، «شوفت المنحة بعد تخرجي من الكلية، بحثت عن موقع الوزارة ووصلت وقدمت».

ناجح: تمكنت من الاستفادة من منح الوزارة ومبادراتها المجانية

وأضافت «ناجح»، خلال استضافتها بالبرنامج الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «DMC»، أنها بعد الموافقة على التحاقها بالمبادرة، تم إجراء العديد من الاختبارات لها، فيما يخص مجال الـIT واللغة الإنجليزية، حتى تتمكن من الاستفادة من منح الوزارة ومبادراتها المجانية.

ناجح: المنحة كان لها 3 ركائز أساسية

استطردت: أن «المنحة كان ليها 3 ركائز أساسية، أولها التكنكال والسوفت اسكيلز ومهارات التواصل والعرض، وكانت مكثفة بيتم بناء العلم في غضون 3 أشهر، والكورس عملي نقلة في حياتي، كخبرة وراتب بتقاضاه بعد ما أخلص شغلي، وبقيت بقبض بالدولار».