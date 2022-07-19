منح وزارة الاتصالات لتأهيل نفسك لسوق العمل مجانًا.. تعرف عليها

قال الدكتور محمد عدلي مدير مركز الحوسبة السحابية بمعهد تكنولوجيا المعلومات، إن المنح المقدمة من وزارة الاتصالات مجانية، بينها منحة مدتها 9 أشهر وهي مدة البرنامج الاحترافي والتي سيتم فتح القبول لها بنهاية الشهر الجاري، لأكثر من 30 تخصصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل البرمجة والجرافيكس والأمن السيبراني.

شروط التقديم للبرنامج الاحترافي

وأضاف عدلي في حوار مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف عبر تقرير مذاع في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أن شروط التقديم للبرنامج الاحترافي أن يكون المتقدم خريج عام 2018 وما بعدها من الجامعات المصرية، لافتًا إلى أن التقدير المرتفع له دور في اختيار المتدرب.

اختبارات القبول بمنح وزارة الاتصالات

وأوضح مدير مركز الحوسبة السحابية بمعهد تكنولوجيا المعلومات أن هناك عدة اختبارات لابد وأن يخضع لها المتقدم للقبول بالمنح، مؤكدًا الشفافية الكاملة لهذه الاختبارات، موضحًا أنها تتضمن اختبارات خاصة بإتقان اللغة وقياس مستوى الذكاء، إضافة إلى اختبارات تقيس مدى حبه وشغفه للمجال التكنولوجي.

إلزامية الحضور

ولفت عدلي إلى أن التدريب يكون بالحضور الشخصي بمقرات الوزارة المختلفة، مشيرًا إلى وجود مقرات عديدة بمختلف أنحاء الجمهورية مثل القرية الذكية وأسيوط إسكندرية والمنصورة والإسماعيلية.

منحة مكثفة لمدة 3 أشهر

وأشار مدير مركز الحوسبة السحابية بمعهد تكنولوجيا المعلومات إلى وجود منحة أخرى مدتها 3 أشهر، تستهدف الحصول على المتدرب على تدريب مكثف بكل التخصصات التكنولوجية التي تصل إلى 30 تخصصًا تكنولوجيًا، موضحًا أن هذه المنحة توفر المعلومات الكافية عن التخصص في فترة زمنية قصيرة لتمكين العاملين بالوظائف المختلفة من حضورها دون التأثير على عملهم، كما أنها تسمح للمنشآت الراغبة في تأهيل العاملين بها على وجه السرعة من تدريبهم مثل منشآت البنوك والبترول، إضافة إلى التدريبات الشتوية والصيفية للطلاب، مؤكدًا على ضرورة وجود وعي تكنولوجي، حيث أن صانع الخدمة لابد وأن يكون مؤهلًا، كما أن مستقبل الخدمة كذلك لابد من تأهيلهم للوعي بأمن المعلومات وأهمية التكنولوجية في تسهيل حياتهم.

منصة مهارة أونلاين لكل الأعمار

ونوه «عدلي»، بوجود منصة مهارة تك أونلاين، لافتًا إلى أنها مفتوحة للجميع وباللغة العربية وباللهجة المصرية وبالمجان، ويستطيع أي مصري الدخول عليها من سن 9 سنوات وحتى 90 عامًا.