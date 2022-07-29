وزارة الاتصالات: 4.6% زيادة في مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

تخطط الهيئة القومية للبريد للتوسع في تقديم خدماتها للمواطنين عبر ابتكار خدمات رقمية جديدة وزيادة أعداد مكاتبها ومنافذها على مستوى الجمهورية، وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعداد مكاتب البريد بلغت 4044 مكتبا على مستوى الجمهورية وذلك بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ4230 في الفترة نفسها من العام 2021، بنسبة نمو سنوية وصلت إلى 4.6%.

البريد المصري يخدم 24 مليون مواطن كل شهر

وبحسب التقرير، بلغ متوسط أعداد السكان المخدومين بمكاتب البريد حوالى 24.36 مليون مواطن، بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ أعداد المعاشات المنصرفة من خلال البريد المصري نحو 6.01 مليون معاش، فيما بلغت أعداد الحوالات البريدية الداخلية الفورية حوالى 1.3 مليون حوالة.

5 خدمات للبريد المصري ضمن أفضل الخدمات في إفريقيا

ووضع المكتب الدولي لاتحاد البريد العالمي، 5 خدمات يقدمها البريد المصري ضمن أفضل الخدمات في القارة الإفريقية، حيث قال إن البريد المصري تميز في تطبيق «يلا سوبر آب»، خدمة وصلها، خدمة ugotbox، الخدمات الحكومية، وميكنة الخدمات البريدية ومنظومة الدفع والتحصيل، وأغلب هذه الخدمات خدمات جديدة ومبتكرة من قبل الهيئة القومية للبريد.

ويقدم البريد المصرى عدد من الخدمات المختلفة، مثل الخدمات الحكومية حيث قررت الهيئة أن تصبح هي الوجهة الأولى لتقديم خدمات الحكومة للمواطنين، بالإضافة إلى خدمات أخرى للجامعات الحكومية والخاصة مثل الخدمات المالية والبريدية والحكومية للعاملين بتلك الجامعات ومنها سداد المصروفات الدراسية للطلاب، وخدمات الدفع الإلكتروني.

ويقدم البريد المصري خدمة الادخار للمواطنين المصريين، حيث أعلنت الهيئة بداية الشهر الجاري إضافة العوائد على دفاتر التوفير، والتي بلغت حوالى 7%، وفقا لما أعلنته الهيئة في وقت سابق، ويعتبر البريد المصري ضمن أفضل الوجهات الادخارية لملايين المصريين.