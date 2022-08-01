أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 1-8-2022 في الأسواق المصرية

طرحت أسواق الجملة ومن بينها سوق العبور أسعار الفاكهة اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس الجاري، ومن بينها الجريب فروت والبرتقال والليمون كونها من السلع التي يبحث عنها قطاع عريض من المواطنين، إذ تساعد في تقوية المناعة ومد الجسم بفيتامين سي لمحاربة الفيروسات المختلفة.

وتوضح «الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار الفاكهة اليوم الإثنين الموافق 1 أغسطس من عام 2022، في الأسواق المصرية، وفق جولة في بعض الأسواق الموجودة بمنطقة الدقي، وهي كالتالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

- وصل سعر المانجو البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا.

- سجل سعر البطيخ من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو الواحد.

- تراوح سعر التين الصحراوي بين 10 و12 جنيهًا.

- كما تراوح سعر البرقوق الهوليو بين 18 و22 جنيهًا.

- وبالنسبة للبرقوق الياباني تراوح سعره بين 10 و17 جنيهًا.

- فيما تراوح سعر البرقوق السكري بين 9 و12 جنيهًا.

- وعن سعر البرقوق الإنجليزي فتراوح بين 6 و9 جنيهات.

- وصل سعر التفاح البلدي بين 4 و11 جنيهًا، والأمريكي والإيطالي بين 23 و28 جنيهًا.

- وصل العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، والأحمر بين 5 و8 جنيهات، والأسود بين 10 و12 جنيهًا.

- سجل سعر الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3.5 و7 جنيهات.

- تراوح سعر جريب فروت من 10 إلى 15 جنيها.

- تراوح سعر الليمون البلدي بين 5 و17 جنيها.

- كيلو الشمام من 3 إلى 4 جنيهات.

- المانجو الفص من 30 إلى 40 جنيهًا.

- مانجو من نوع صديقة من 16 إلى 18 جنيهًا.

- مانجو السكري من 14 إلى 20 جنيهًا.

- مانجو السنارة تراوحت من 12 إلى 16 جنيهًا.

- وصلت المانجو العويس بين 15 و20 جنيهًا.

- تراوحت مانجو الزبدية من 12 إلى 15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

- وصل سعر المانجو من 20 إلى 35 جنيهًا حسب النوع.

- سعر التفاح الأحمر 30 جنيهًا.

- سعر التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا.

- وصل سعر التفاح المستورد الأخضر نحو 60 جنيهًا.

- جوز الهند تراوح سعره بين 22 و26 جنيهًا.

- تراوح سعر البطيخ الأصفر بين 15 و20 جنيهًا للكيلو.

- سجل سعر الكريز نحو 35 جنيهًا للكيلو.

- حبة الأناناس تصل إلى نحو 50 جنيهًا.

- كيلو الموز المستورد نحو 35 جنيهًا.

- كيلو العنب الأسود نحو 20 جنيهًا.