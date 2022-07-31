تحديثات جديدة من أيفون.. تؤمن ألبومات صورك وتغير شاشة القفل

أعلنت شركة آبل إطلاق تحديث ضخم لجهاز iPhone يضيف العشرات من الميزات الجديدة - بما في ذلك قفل لصورك، حيث يصل تحديث iOS 16 الذي طال انتظاره للجميع في سبتمبر، لكن يمكنك اختباره.

وذكر موقع «ذا صن» البريطاني أنّ هناك 4 مميزات قادمة في تحديث iOS 16 التي تم الكشف عن حيل iPhone جديدة.

قفل الشاشة

تغيّر Apple شاشة القفل بالكامل، ما يتيح لك تخصيص الإعدادات المسبقة أو إنشاء واحدة خاصة بك بالكامل، حيث ستتمكن أيضًا من الاستفادة من الأنشطة المباشرة، وهي ميزة جديدة تتعقب الأحداث في الوقت الفعلي، كما أنّ هناك تصميم جديد يرى الإشعارات تتحرك من أسفل الشاشة، بحيث يكون لديك أفضل عرض ممكن لشاشة القفل.

تأمين ألبومات الصور

إذا لم تكن تدرك، يمكنك إخفاء صور iPhone - وضعها في مجلد مخفي، ولكن من السهل العثور على هذا المجلد المخفي (أو استعادته، إذا أخفيت المجلد نفسه)، لكن لحسن الحظ، تعمل كلمة مرور في التحديث الجديد iOS 16 على حماية المجلدات المخفية والمحذوفة مؤخرًا على iPhone، ما يعني أنّك ستحتاج إلى استخدام Face ID للوصول إليها، وحمايتها من المتلصصين الذين قد يستخدمون جهاز iPhone الخاص بك.

عدم الإرسال والتحرير iMessages

سيتيح لك تطبيق "الرسائل" أخيرًا "إلغاء إرسال" رسائل iMessages ، وهذا يعني أنه سيتم استدعاؤهم من هاتف المستلم إذا ندمت على إرسال النص، ويمكنك أيضًا تعديل النصوص ، حتى تتمكن من تصحيح الأخطاء الإملائية أو الأخطاء الأخرى بسرعة وسهولة، والأهم من ذلك ، لن تعمل هذه الميزة بشكل صحيح إلا إذا كان المستلم يعمل أيضًا بنظام iOS 16 - لذا كن حذرًا في الأسابيع القليلة الأولى.

تثبيت علامات التبويب Safari

إذا كنت مستخدمًا قويًا لـiPhone، فمن المحتمل أن يكون لديك المئات من علامات تبويب Safari مفتوحة، وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة العثور على علامات التبويب التي تستخدمها بشكل متكرر، وسيسمح iOS 16 للمستخدمين بتثبيت علامات التبويب المفضلة لديك في Safari، لذلك لن تفقد أي علامات تبويب رئيسية مرة أخرى.