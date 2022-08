شيحة: تليف الكبد الدهني أخطر أمراض العصر‎.. يصيب ثلث سكان الشرق الأوسط

قال الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة مستشفى ومعهد بحوث الكبد المصري ومؤسس جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، إن الإصابة بمرض التهاب الكبد الدهني يشهد ارتفاعا ملحوظا في منطقه الشرق الأوسط، إذ يصيب أكثر ‏من ثلث سكان منطقه الشرق الأوسط، لذا أوصت نخبة من أساتذة الكبد بضرورة التحرك للتصدي له وإدراجه ضمن ‏المبادرات الحالية التي تهدف إلى مكافحة البدانة والحد منها، لا سيما بين الأطفال ‏والشباب‎.‎

مؤتمر تليف الكبد في عصر الكبد الدهني

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للاتحاد الآسيوي لأمراض الكبد بعنوان «تليف الكبد في عصر الكبد الدهني Liver Fibrosis in the era of MAFLD» والذي عقد جلساته بالقاهرة بحضور أكثر من 45 خبيرا دوليا كمحاضرين في المؤتمر.

شيحة: مرض الكبد الدهني يحدث نتيجة تراكم الدهون

وأضاف «شيحة»، في بيان صحفي، أن مرض الكبد الدهني يحدث نتيجة تراكم الدهون داخل خلايا الكبد، وهو أحد أمراض الكبد ‏المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمرض السكري من النوع الثاني والبدانة، والتي غالبا ما تنتج عن العادات ‏الغذائية غير الصحية ونقص ممارسة الرياضة‎.‎

ووجه الدكتور جمال شيحة، الشكر للجمعية الآسيوية لأمراض الكبد، على اختيارها مصر لتنظيم المؤتمر واستضافة أكبر حشد عالمي من المتخصصين من كبرى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان والصين وماليزيا وألمانيا وإنجلترا في مجال علاج أمراض الكبد والكبد الدهني.

عقد 3 جلسات علمية يوميا

وأوضح أنه تم عقد 3 جلسات علمية يوميا على مدار 3 أيام، تركز على أحدث المعلومات المعرفية والعلاجات الطبية لأمراض الكبد، فضلا عن تقديم أبحاث علمية للمشاركين في المؤتمر تعرض لأول مره لتحقيق أقصى استفادة علمية لهم خلال مشاركتهم في المحاضرات العلمية.

وأشار «شيحة»، إلى أن جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية تسعى من خلال عضويتها بالجمعية الآسيوية لأمراض الكبد إلى نشر النشاط العلمي والبحثي في مجال تليف الكبد والكبد الدهني، والتي تعتبر من أخطر أمراض العصر.

وعلى هامش المؤتمر، عُقدت 7 ورش تدريب للأطباء على أحدث التقنيات في مناظير الجهاز الهضمي العلوي والقولون ومناظير القنوات المرارية وأشعة السونار وسونار الأمعاء والفايبروسكان.