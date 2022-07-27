اعتماد جامعة المنصورة.. فرحة كبيرة ويوم سعيد لكل منتسبيها

فرحة كبيرة بين جميع منتسبي جامعة المنصورة، بعد إعلان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اعتمادها كأول جامعة حكومية، ووصف متابعون جامعة المنصورة بأنها أصبحت جامعة عالمية بهذا الاعتماد، وبادر كثيرون بتقديم التهنئة على هذا الإنجاز الكبير، الذي تم في عهد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة.

«الخولي»: اعتماد جامعة المنصورة أول جامعة حكومية

ونشر الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، تهنئة علي صفحته علي موقع «فيسبوك» كتب فيه: «اعتماد جامعة المنصورة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد كأول جامعة حكومية معتمدة تزامناً مع احتفال الجامعة بيوبيلها الذهبي، ومرور 50 عاماً على إنشائها، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس جامعة المنصورة الجديدة، أتقدم بخالص التهنئة لجميع منسوبي جامعة المنصورة، ذات التاريخ العظيم والعريق والسمعة الأكاديمية المشرفة، لاعتماد الجامعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، كأول جامعة حكومية معتمدة».

وأضاف «الخولي»: «بهذه المناسبة الطيبة، فإن جامعة المنصورة الجديدة وجميع منتسبيها تتقدم بخالص التهنئة، مقرونة بالتمنيات الطيبة لكافة قيادات الجامعة، متمثلةً في الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، والزملاء الأعزاء قيادات الجامعة، وكل طلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنصورة لهذا الحدث الهام، دامت جامعة المنصورة عنواناً للتميز ورائدة لكل تطور».

عميد طب المنصورة الأسبق: يوم سعيد لجامعة المنصورة

ووصفت الدكتورة نسرين صلاح عمر، عضو مجلس النواب، والعميد الأسبق لكلية طب المنصورة، ما حدث بأنه «يوم سعيد لكل منتسبي جامعة المنصورة مبروك الاعتماد ودائما نستحق الأفضل»، أتقدم بكل كلمات التهنئة والمباركة لجميع منسوبي جامعة المنصورة بمناسبة حصول الجامعة علي الاعتماد كأول جامعة حكومية من الهيئة القومية للاعتماد وثاني جامعة في مصر بعد الجامعة الامريكية، مبروك لكل المنتسبين وادارات الجامعة المتتابعة علي الجهود المبذولة علي مدار أعوام كثيرة.

وقال الدكتور محمود سليمان الجعيدي، عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة، وتتوالى الأخبار السارة والسعيدة، وأجمل هدية يمكن أن تقدم لشخص أخلص في عمله لله ولجامعته، تعلمنا منه الهدوء والاتزان والشفافية والموضوعية والثقة بالنفس والأمانة والإخلاص لله وللمؤسسة التي ينتمي إليها، الدكتور أشرف محمد عبدالباسط، خالص تهانينا القلبية وللأفاضل نواب رئيس الجامعة المحترمين الذين بذلوا جهدا صادقا ومخلصا: الدكتور محمود المليجي، الدكتور محمد عطية البيومي، الدكتور أشرف طارق حافظ، والعمداء الأفاضل وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين ومديري عموم الجامعة، ولكل منسوبي جامعة المنصورة ولزملائي في كلية الآداب خصوص فقد كانوا جميعا على قدر الحدث وعلى مستوى المسئولية، ودامت جامعة المنصورة في تقدم ورقي وازدهار.

ووصفت الدكتورة سماح حافظ، وكيل كلية التجارة، ما حدث في اعتماد جامعة المنصورة مشوار طويل، وأتكلم عن الكيان الذي أتبعه وهو قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشوار يبدأ باجتماع الدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة، معنا في سبتمبر 2019 لنبدأ رحلة تأهيل الاعتماد الخاص بقطاع خدمة المجتمع بقيادة الدكتور علاء المغاوري وكيل كلية الاداب السابق، ومع زملائي الأفاضل وعدد من اللجان وسلسلة من الاجتماعات والحوارات والنقاش معا ومجهود شاق في العمل.