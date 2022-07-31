تطبيق المرحلة الثامنة من «الفاتورة الإلكترونية» منتصف سبتمبر 2022

تستعد مصلحة الضرائب المصرية لتطبيق المرحلة الثامنة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بعد إصدار القرار الوزاري رقم رقم 323 لسنة 2022 الذي حدد جدول زمني ملزم لجميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

تضم 4 مراحل فرعية

وبحسب الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت تتضمن المرحلة الثامنة من منظومة الفاتورة الإلكترونية 4 مراحل ملزمة تضم وتلزم جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وتبدأ المرحلة الأولى الفرعية بإلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات «الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح» بداية منتصف سبتمبر المقبل بينما تشمل المرحلة الفرعية الثانية ضم الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات «الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية ودمياط»، وذلك بداية من منتصف أكتوبر المقبل.

وبحسب موقع مصلحة الضرائب، إحدى مصالح وزارة المالية، تبدأ المرحلة الفرعية الثالثة في منتصف نوفمبر 2022 بضم الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات «الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء».

المرحلة الفرعية الرابعة في ديسمبر

وتطبق المرحلة الفرعية الرابعة في 15 ديسمبر المقبل بعد ضم الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات «الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وقنا وبني سويف والوادي الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر»، وجميع الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية بجميع محافظات الجمهورية، الذين لم يصدر لهم قرارات إلزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية في أي مرحلة سابقة، وذلك اعتبارًا من 15 ديسمبر 2022.

وحددت مصلحة الضرائب شروطا وضوابط فنية يجب على الشركات الملزمة بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تنفيذها، أبرزها استخراج شهادة الختم الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد GSI أو EGS، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال خاصية التسجيل الذاتي على المنظومة ومتطلباتها.

وطبقت مصلحة الضرائب المصرية منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف أكتوبر 2020 بشكل إلزامي كمرحلة أولى ثم توالت المراحل لتطبيق المنظومة الجديدة تباعاً حتى نجحت في تطبيق المرحلة السابعة في منتصف شهر يونيو 2022 ومن قبلها المرحلة السادسة في منتصف شهر فبراير من العام الحالي ومن قبلها المرحلة الرابعة في منتصف شهر ديسمبر 2021.