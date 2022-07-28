«المالية» لـ«الموظفين»: تفعيل بطاقات المرتبات من البنوك للاستفادة بالمزايا

تستعد وزارة المالية، للانتهاء من تفعيل بطاقات الدفع الوطنية الحكومية المطورة «ميزة»، الخاصة بموظفي الدولة، خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتبقى 25% من الموظفين لم يُفعلوا تلك البطاقات.

تفعيل البطاقات من خلال البنوك

مصادر حكومية قالت لـ«الوطن» إنه يتعين على من لم يُفعل بطاقته أن يتواصل مع البنوك المُصدرة لتفعيلها، والاستفادة من المزايا التي توفرها البطاقات الجديدة، لافتةً إلى أنه لا يتم فرض أي رسوم عند سداد المستحقات الحكومية عبر هذه البطاقات.

30% من المرتب مقدماً

المزايا التي أشارت إليها المصادر، تتضمن صرف ثُلث المرتب مقدماً لمدة 6 أشهر بشكل مجاني، على أن يقتصر المبلغ المصروف على المشتريات فقط عبر المواقع الإلكترونية أو نقاط البيع، إلى جانب السحب والإيداع والشراء عبر الإنترنت.

البطاقات موجودة داخل الوحدات الحسابية

وأوضحت أنه بإمكان الموظفين الذين لم يتسلموا بطاقاتهم، الحصول عليها الآن عبر الوحدة الحسابية التي يتبعونها داخل الوزارات والهيئات التي يعملون بها.

يذكر أن وزارة المالية كانت انتهت من تحويل بطاقات 4.2 مليون موظف بالتعاون مع عدة بنوك مصرية، في مقدمتها: الأهلي، مصر، الإمارات دبي الوطني، القاهرة، العربي الأفريقي، المصرف المتحد، CIB، والمؤسسة العربية المصرفية، إلى جانب مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وعددها 4000 مكتب تقريباً.

الشراء عبر الإنترنت

وتشبه بطاقات ميزة عند تفعيل الخاصية الجديدة، بطاقات مشتريات البنوك، والتي يمكن من خلالها تنفيذ عمليات شراء وسداد سواء إلكترونيًا عبر الإنترنت، أو من خلال نقاط البيع والتحصيل المنتشرة في المحال والسلاسل التجارية وغيرها.