النواب يستقبل متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب

استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم، مجموعة من متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، للاطلاع على أسلوب العمل ومهام ووظائف مجلس النواب وفقاً للدستور.

جولة داخل أروقة مجلس النواب ضمن زيارة وفد البرنامج الرئاسي

وفي بداية الزيارة، أجرى وفد البرنامج الرئاسي جولة داخل أروقة مجلس النواب شملت القاعة الرئيسية والمتحف ومكتبة مجلس النواب بما تحويه من كتب نادرة ومضابط جلسات تؤرخ حقب زمنية متعددة من تاريخ العمل البرلماني الذي يمتد لأكثر من 150 عاماً.

كما التقي المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب بمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، وأعرب عن ترحيبه بالحضور نيابة عن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مؤكّدًا دور الشباب في تنمية الوطن، قائلاً «الشباب هم الركيزة الأساسية لبناء الأمم وصنع مستقبلها»، مشيداً بإطلاق رئيس الجمهورية للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب لإعداد كوادر شابة قادرة على القيادة والإدارة في مختلف المجالات.

كما أكّد «مناع» الدور الهام الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل وتدريب كوادر الشباب لتولي الوظائف القيادية بكل مؤسسات الدولة، وأشار المستشار مناع إلى أن البرلمان الحالي يُعد ترجمة حقيقية لتمكين الشباب والمرأة حيث يضم نسبة متعددة من جميع فئات المجتمع.

استراتيجية البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

وخلال اللقاء، قدم «مناع» نبذة مختصرة عن تاريخ الحياة النيابية في مصر، كما استعرض مهام مجلس النواب بحسب الدستور، وكذلك التعريف بأجهزة المجلس وآليات عملها.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة» القائمة على دعم الشباب وتزويدهم بالخبرات المعرفية، وكذلك اطلاعهم على أسلوب العمل داخل مؤسسات الدولة وطرق إدارتها.