ترامب يهاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي: زيارتها لتايوان هدفها كسب المال

شهدت الساحة الأمريكية، عددًا من الأحداث المهمة، والتي كان من أبرزها، هجوم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على رئيسة مجلس النواب في بلاده، نانسي بيلوسي على خلفية زيارة محتملة للمسؤولة الأمريكية إلى تايوان، فيما قضت محكمة أمريكية على مقاتل أجنبي كندي يدعى محمد خليفة بالسجن مدى الحياة بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لتنظيم «داعش» الإرهابي.

قال رئيس الإدارة الأمريكية السابق، دونالد ترامب، إن زيارة رئيسة «مجلس النواب»، نانسي بيلوسي، إلى تايوان ستؤدي إلى تفاقم التوتر مع «بكين»، وستجعل الأمور أسوأ فقط، مضيفا في موقع «تروث سوشيال» إن الهدف من تدخلات بيلوسي فقط لخلق المشاكل وكسب المال، وفاق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، خلال أول اتصال بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن ونظيره الصيني «شي جين بينج»، منذ مارس الماضي، حذر الأخير، «واشنطن» من اللعب بالنار، في إشارة إلى زيارة رئيسة «مجلس النواب»، إلى تايوان.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية، إلى أن بيلوسي ستقوم بجولة آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، وتايوان، فيما رفضت رئيسة مجلس النواب، الرد على استفسارات صحفيين حول خططها، وقالت يوم الأربعاء الماضي، ردًا على سؤال حول زيارة محتملة للجزيرة، إنها لم تتحدث أبدًا عن سفرها، مضيفة: إنه خطر عليها، وفقًا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

بدورها، قالت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، إن زيارة بيلوسي المحتملة إلى تايوان، قد تؤدي إلى عواقب رهيبة ليس فقط على العلاقات الثنائية بين «واشنطن» و«بكين» بل وعلى الاستقرار في المنطقة بأسرها.

وأشارت «جلوبال تايمز»، إلى أن «بكين» ستكون مستعدة للرد على الزيارة المحتملة لبيلوسي إلى جزيرة تايوان، فيما قال مدير معهد دراسات تايوان التابع لجامعة تسينج هوا في بكين، «أو يونج بينج»، إن رد الفعل الصيني سيكون شاملا «عسكريا، اقتصاديا، دبلوماسيا واجتماعيًا»

وفي حال قيام بيلوسي، بهذه الزيارة ستكون هي الأولى لرئيس مجلس «النواب» الأمريكي منذ 25 عامًا.

من جانبها، قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا، لـ بايدن الذي نشره «الحزب الديمقراطي»، خضع لعملية تزييف تقني معمقة.

وتحدث الرئيس الأمريكي، في فيديو مدته 17 ثانية، عن أحداث شغب 6 يناير 2021، والتي شهدت اقتحام المتظاهرين مبنى «الكابيتول» الأمريكي، فيما نشر الديمقراطيون عبر موقع التدوينات القصيرة ««تويتر»، الأربعاء الماضي، الفيديو.

وأشار ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن الفيديو خضع لتقنية «الذكاء الاصطناعي» حيث تم تركيب وجه الرئيس الأمريكي على جسد ممثل.

