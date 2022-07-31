«جامعات المعرفة»: إنشاء أول فرع لجامعة برتغالية على مستوى العالم في مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرار بإنشاء فرع جامعة نوفا البرتغالية، باستضافة مؤسسة «جامعات المعرفة الدولية»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحسب القرار المنشور فى الجريدة الرسمية، تستضيف مؤسسة جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية فرع داخل مصر لجامعة نوڤا، ومقرها الرئيسي البرتغال، لتكون بذلك مصر، أول دولة تُنشئ بها البرتغال أفرع لجامعاتها بالخارج على مستوى العالم.

قرار جمهوري بإنشاء فرع لجامعة "نوفا" البرتغالية

أكد المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء فرع جامعة نوفا البرتغالية، يأتي ضمن خطة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للمؤسسة التعليمية، هو إعداد الطلاب لمستقبل أفضل، وتزويدهم بمهارات تمكنهم من مواكبة التنافسية العالمية وتحقيق متطلبات السوق المحلي بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد المصري في مختلف المجالات.

استضافة مؤسسة جامعات المعرفة الدولية فرع لجامعة «نوفا» البرتغالية

وقال إيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس الأمناء المؤسسة الجامعية، إنه انطلاقًا من حرص المؤسسة التعليمية على الالتزام بالقوانين المصرية، يتم التنسيق حاليًا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحديد تاريخ بدء للعام الدراسي 2022/2023، ومن المقرر البدء في الدراسة خلال شهر سبتمبر 2022، لافتا إلى أنه تم فتح باب تلقى أوراق الطلاب الراغبين في الالتحاق بإحدى فروع الجامعات المستضافة سواء جامعة كوفنتري البريطانية أو جامعة نوفا البرتغالية، وذلك عبر مكتب التسجيل بمقر الجامعة في العاصمة الإدارية.

جامعات المعرفة

وأضاف أن جامعة نوفا البرتغالية، هي ثاني جامعة دولية يستضيفها مقر جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد جامعة كوفنتري البريطانية، ويمنح فرع جامعة نوفا درجة البكالوريوس من خلال 5 برامج أكاديمية في مجالات الهندسة البيئية، الهندسة الصناعية والإدارة، وإدارة المعلومات، والإدارة، وعلوم الرياضيات المطبقة على إدارة المخاطر.