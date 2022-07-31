التعليم العالي: مكتب التنسيق وفروعه يعمل حتى الانتهاء من جميع الشهادات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق أن مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات يعمل يومياً حتى الانتهاء من تنسيق جميع الشهادات المختلفة بكافة الجامعات سواء شهادات الثانوية العامة أو الشهادات العربية والأجنبية أو شهادات الدبلومات الفنية، مشيرًا إلى الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وأن أعمال اختبارات القدرات 2022 تسير بصورة هادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

تنسيق الجامعات 2022

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات حتى مساء أمس تجاوز الـ135 ألف طالب وطالبة، لافتا إلى أن الاختبارات تسير بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أن فور الانتهاء من الاختبارات تبدأ الكليات في التصحيح لها ورفع النتائج للامتحانات خلال 72 ساعة من انتهائها.

تنسيق القبول 2022

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات:

- كليات الإعلام

- كليات الفنون الجميلة

- كليات الفنون التطبيقية

- كليةالتربية الموسيقية

- كلية التربية الفنية

-كليات التربية النوعية

- كليات التربية الرياضية

- كليات التمريض

- المعاهد الفنية للتمريض

- كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي

- الجامعات التكنولوجية