أقسام كلية الصيدلة جامعتي المنوفية والسادات.. والتنسيق المتوقع

تعتبر كلية الصيدلة من الكليات الرائدة في جامعات مصر، وينتظر الطلاب بكل شغف ما ستسفر عنه نتيجة الثانوية العامة وبالتالي الاختيار بين الكليات حسب المجموع، وأبرز الكليات التي يتمنى الطلاب أن يدخلوها هي كلية الصيدلة بجامعة المنوفية وجامعة السادات، ونستعرض معكم من خلال السطور التالية نبذة عن الكلية وأقسامها والتنسيق المتوقع لها.

التنسيق المتوقع لكلية صيدلة المنوفية

من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة جامعة المنوفية، هو 403 درجات أي بنسبة 98.3%، وفقا لتنسيق العام الماضي والذي لم يشهد انخفاضا في الحد الأدنى للقبول مثل الكليات الأخرى بسبب الإقبال الشديد على كليات الصيدلة من قبل طلبة الثانوية العامة.

التنسيق المتوقع لكلية صيدلة السادات

كما أنه من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الصيدلة جامعة السادات بمحافظة المنوفية، هو 402.5 درجة أي بنسبة 98.2%، وفقا لتنسيق العام المنصرم، وبهذه النسبة تكون كلية الصيدلة جامعة السادات أقل بنصف درجة عن كلية الصيدلة جامعة المنوفية، ما يجعل بعض الطلاب والطالبات داخل المحافظة يتوجهون إلى كلية الصيدلة جامعة السادات بسبب النصف درجة.

أقسام كلية التمريض جامعة المنوفية والسادات

وبحسب الموقع الرسمي لجامعة المنوفية فإن كلية الصيدلة تضم 8 أقسام تتمثل فيما يلي: «قسم الكيمياء الصيدلية، الكيمياء التحليلية، الكيمياء الحيوية، التكنولوجيا الصيدلية، قسم العقاقير، قسم الميكروبيولوجيا، الأدوية والسموم، وقسم الصيدلة الإكلينيكية»، كما تقبل كلية الصيدلة من الحاصلين على الحد الأدنى للقبول بالكلية وكذا تقبل الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى.