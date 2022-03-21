البترول: زيادة الكميات المنقولة من الغاز 10 مليارات متر مكعب عن 2021

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، مركز التحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية «ناتا» الممتدة على مستوى الجمهورية، الذي تشغله الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للشركة تزامنا مع اليوبيل الفضي لتأسيسها.

الملا: مواجهة تحديات العالم بالعلم والإخلاص

تابع «الملا» مع العاملين بالمركز موقف التشغيل لشبكات وخطوط نقل الغاز الطبيعي والتطوير، الذي تم بهدف التشغيل الأمثل للشبكة بأعلى درجات الكفاءة في إطار دورها الاستراتيجي في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم مشروعات التنمية بالدولة، كما أثنى على كفاءة العاملين في تطبيق نظم التحول الرقمي واستخدام أحدث التكنولوجيات في إدارة الشبكة.

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وخلال انعقاد الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2021، أشار إلى أن التحديات التي تواجه العالم حاليا يتحتم مواجهتها بالعلم والإخلاص في العمل واستخدام التكنولوجيات الحديثة، مؤكدا على أهمية دور «جاسكو» في التعامل مع الموقف بحرفية سواء على المستويين المحلي أو الإقليمي، خاصة أن الغاز الطبيعي أصبح الآن حديث العالم ومصدر مهم من مصادر الطاقة الأولية، وعلى أهمية الاستفادة من البنية الأساسية وتطويرها بما يقوي دور مصر الهام على خريطة الطاقة الإقليمية.

نقل 71 مليار متر مكعب غاز

استعرض ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، نتائج الأعمال التي تحققت خلال عام 2021، موضحا أن إجمالي الكميات المنقولة من الغاز الطبيعي بلغ أكثر من 71 مليار متر مكعب بزيادة أكثر من 10 مليارات متر مكعب عن العام السابق، وتم تأمين احتياجات قطاع الكهرباء الذي يمثل 53% من إجمالي الاستهلاك المحلي بالإضافة إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى والتصدير.

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وأشار «صلاح» إلى التطور الذي تم في البنية التحتية لشبكة الغاز الطبيعي، إذ بلغ إجمالي أطوال خطوط الشبكة 8 آلاف و100 كيلو متر بطاقة نقل 250 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي، وإجمالي التكلفة الاستثمارية لمشروعات التدعيم والتوسعات الجديدة بالشبكة بلغ نحو 10 مليارات جنيه، لإقامة خطوط جديدة بإجمالي أطوال 355 كيلو مترا وذلك بواقع 2.3 مليار جنيه للمشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام، و7.7 مليار جنيه للمشروعات الجاري تنفيذها.

وأضاف أن الشبكة يدعم تشغيلها بالشكل الأمثل نحو 16 منطقة عمل و12 مركز تحكم فرعي و150 محطة قياس وتخفيض ضغط الغاز، كما بلغ إجمالي إنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة أكثر من 32 ألف طن من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية التابعين لشركة جاسكو، مشيرا إلى استقبال إنتاج حقل «ريفين» من الغاز الطبيعي من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية في مايو 2021.

وأوضح أنه في إطار تدعيم قدرات الشبكة لتلبية احتياجات صعيد مصر من الغاز الطبيعي يتم تنفيذ مشروع تطوير محطة ضواغط الغاز بدهشور، عبر إضافة وحدتي ضواغط جديدتين بإجمالي تكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أن مركز جاسكو لفحص وإصلاح الخطوط، فحص حوالي 375 كيلو مترا من خطوط الشبكة خلال العام، كما تم فحص 390 كيلو مترا من خطوط المنتجات البترولية لشركات البترول في إطار تقديم خدمات فحص الخطوط للغير، وجار حاليا الإعداد لفحص خطوط الغاز بدولة الأردن بأطوال تقترب من 500 كيلو متر.