4 شروط لقبول الاستقالة في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعد قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي تجري مناقشتها في البرلمان المصري، وذلك لما يمثله من أهمية كبيرة، حيث يهم هذا التشريع الجديد فئة كبيرة من الأشخاص في مصر، ويقدم القانون على العديد من المزايا للعامل، كما ينظم طريقة التعامل بين الموظف وصاحب العمل.

شروط قبول الاستقالة في قانون العمل الجديد

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أحقية العامل في طلب الاستقالة، وحدد شروطا لقبولها.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، شروط قبول الاستقالة في قانون العمل الجديد:

- يقدم العامل استقالته لصاحب العمل مكتوبة، وذلك بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص.

- يشترط أن تكون الاستقالة معتمدة من الجهة المختصة.

- خدمة العامل لا تنتهي إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة.

- يجب على العامل الاستمرار في العمل إلى أن تنتهي جهة عمله من الموافقة على الاستقالة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها، وتعتبر مقبولة بمرور هذه المدة.

الرجوع عن الاستقالة في قانون العمل الجديد

ويمكن للعامل الرجوع عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبولها بشرط أن يكون طلب الرجوع مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وموافقة صاحب العمل، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

وتضمن مشروع قانون العمل الجديد العديد من المزايا للعامل، حيث منح القانون العمل إجازات جديدة لم تكن موجودة في القانون السابق؛ ومنها إجازة وضع للأب، ومنع نظام الإقالة المستقبلية.