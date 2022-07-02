قانون العمل الجديد يقر إجازات سنوية غير «الرسمية».. بأجر

في ذكرى الـ30 من يونيو أعلن مجلسي النواب والشيوخ عن إنجازات البرلمان في الـ9 أشهر الماضية، والتي كان من بينها الانتهاء من مناقشة قانون العمل الجديد، والذي يقدم العديد من المزايا للعامل المصري، والتي لم تكن موجودة في أي تشريع سابق، ومن هذه المزايا التي وفرها قانون العمل الجديد للعامل هي الإجازات، حيث وفر مجموعة من الإجازات السنوية مدفوعة الأجر غير الإجازات الرسمية.

إجازات قانون العمل الجديد

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي نظام الإجازات في قانون العمل الجديد والإجازات السنوية مدفوعة الأجر التي يحصل عليها العامل غير الإجازات الرسمية، وذلك وفق ما أقرته اللائحة الخاصة بقانون العمل الجديد.

إجازة سنوية بأجر

ونص مشرع قانون العمل الجديد على تفاصيل إجازات العاملين، حيث يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها:

ـ 15 يومًا في السنة الأولى.

ـ 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة.

- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

مواعيد الإجازة السنوية في قانون العمل الجديد

وحدد المشرع مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

وأكد مشروع قانون العمل الجديد أنه يحق لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، كما لا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

تحديد موعد الإجازة في قانون العمل الجديد

وأكد قانون العمل الجديد أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات في مشروع قانون العمل الجديد، ويجب على صاحب العمل تسوية رصيد إجازات العامل، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ونص مشروع قانون العامل الجديد أنه يحق للعامل تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.