وكيل قوى النواب: حقوق المرأة من مكتسبات قانون العمل الجديد

أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المجلس سيضع مشروع قانون العمل الجديد ضمن أولوياته فى دور الانعقاد الثالث، الذي يحمل بشرى للعاملين والعاملات في القطاع الخاص، لكونه يتضمن حقوقًا تتماشى مع قوانين العمل في العالم بأثره، فضلًا عن المكاسب الأخرى التي ستحصل عليها الأم العاملة، ومن بينها إجازة الوضع.

صياغة علاقة العمل بين طرفي العقد

وقالت سولاف، في تصريحات لـ الوطن، إن اللجنة ناقشت مشروع قانون العمل الجديد فى الفصل التشريعي الأول، وسيتم مناقشته مرة أخرى بعد صياغته في قالبه الجديد من مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتضمن صياغة عادلة لعلاقة العمل وطرفيها العامل وصاحب العمل، كما يقضي على العديد من المشكلات التي يواجهها قانون العمل الحالي، ومن بينها تسريح العمالة والمعروف باستمارة 6، وكذلك افتئات بعض أصحاب العمل في صرف المستحقات للعاملين الذين انتهت مدة عقودهم.

دورات تدريبية لتأهيل العمالة

وشددت سولاف على أهمية صدور قانون العمل الجديد خلال دور الانعقاد لعدة أسباب، أبرزها أنه يعد أحد تكليفات القيادة السياسية في ضوء اهتمامه بالعمال، فضلا عن أن قانون العمل الجديد سيساهم في الدفع بعجلة التنمية في ظل علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، لاسيما أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مواد تنظم عملية التدريب للعمالة داخل أماكن العمل؛ بهدف إعداد القوى البشرية لممارسة المهن والوظائف، وكذلك تطوير المهارات.

مجلس أعلى للتخطيط والتشغيل

وقالت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد استحدث إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.

وفى سياق آخر، أوضحت النائبة سولاف درويش، أن الحكومة لم تتقدم بأي تعديلات على قانون الخدمة المدنية، وقالت: ما تم تقديمه هو مقترحات من الأعضاء، ولم يتم إحالتها إلى اللجنة.