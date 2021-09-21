تطورات جديدة في موقف الزمالك مع النقاز بعد قرار المحكمة الرياضية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن أنّ اللجنة المؤقتة التي تدير النادي ستجتمع خلال ساعات، لمناقشة قرار المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء حكم تغريم القلعة البيضاء في قضية التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن العائد للفريق، بعد قبول الاستئناف الذي تقدم به النادي.

وأكد المصدر لـ«الوطن سبورت»، وجود حالة ارتياح كبيرة داخل اللجنة، بعد الحكم الذي جاء لصالح الزمالك، موضحا أنّ البعض رحب بفكرة التراجع عن التعاقد مع التونسي حمدي النقاز بعد الحكم، وإعارته لأي نادٍ آخر، وتحقيق استفادة مادية.

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