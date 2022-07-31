ما عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية؟.. قانوني يجيب

أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية قضية قائمة المنقولات في الزواج، حيث تحدث البعض منهم عن إمكانية إلغاء قائمة المنقولات من القانون، وذلك بغرض تخفيف إجراءات الزواج على الشباب، وهو ما أثار ضجة كبيرة بين رواد هذه المواقع من مؤيد لهذه الفكرة ومعارض لها.

المنقولات الزوجية

وتعرض «الوطن» في هذا التقرير عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية، وذلك وفق القانون، وبين موقف قائمة المنقولات في القانون.

تبديد قائمة المنقولات الزوجية

وفي هذا الصدد يقول الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن القانون جرم واقعة تبديد قائمة المنقولات الزوجية، حيث تحدث قانون العقوبات المصري في المادة 341 و342 على قائمة المنقولات الزوجية، ولا بد من التأكيد على أن المشرع استعان بالقانون الجنائي لتجريم بعض العقود، والتي يندرج تحت مظلتها قائمة المنقولات.

إلغاء قائمة المنقولات الزوجية

وأوضح أستاذ القانون في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية عن إلغاء قائمة المنقولات الزوجية هو أمر من خيالات رواد هذه المواقع، حيث أن المادة 341 والخاصة بقائمة المنقولات قائمة ومستقرة في القانون الجنائي المصري.

عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية

وأشار مصطفى السعداوي إلى أن المشرع فرض عقوبة على تبديد قائمة المنقولات الزوجية، حيث يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد عن 3 سنوات، وذلك لكل من بدد قائمة المنقولات الزوجية، وذلك إذا وقع على قائمة تفيد باستلام هذه المنقولات.

قائمة المنقولات الزوجية

وتعد قائمة المنقولات الزوجية هي عرف شائع في المجتمع المصري ويقوم على أن تدون المرأة في «قائمة» ما تقوم بشرائه هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها إذا طُلب منه ذلك، كما تعد القائمة عقداً من عقود الأمانة، التي عاقب القانون المصري الزوج على خرقه، وتسمى جريمة «تبديد منقولات زوجية»، وعاقب قانون العقوبات عليها بعقوبة تصل لـ3 سنوات، وذلك لكل من بدد قائمة المنقولات الزوجية.