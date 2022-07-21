قانوني: تصريحات شيرين عبدالوهاب «سب وقذف» يعاقب عليها القانون

أثارت تصريحات الفنانة شيرين عبدالوهاب، التي أدلت بها خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، جدلا واسعا، وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي، حيث قالت إنّه استغل عدم وجودها في المنزل وسرق سيارتها، وأنّها عاشت معه أيام صعبة، وعاشت أذى نفسي وبدني وغيره، على حد زعمها، واصفة ما عاشته من أيام بالقول: «أصبحت أشبه حسن أبو السعود بعد زواجي من حسام»، وهو ما أثار غضب أسرة الموسيقار الراحل.

تصريحات شيرين قد تقودها للمحاسبة القانونية

من جانبه، قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ الفنانة شيرين عبدالوهاب، ارتكبت خطأ يعاقبها عليه القانون، من خلال التصريحات التي أدلت بها، موضحا أنّ ما قالته يعد سب وقذف يعاقب عليه القانون.

وقال: «السب في القانون هو أي قول يعتبر فيه خدش شرف لشخص ما، وكان ذلك واضحا في تصريحات شيرين عبدالوهاب عن حسام حبيب أو تصريحاتها عن حسن أبو السعود، ويعاقب القانون على السب بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد عن 10.000، هذا طبقا للمادة 306 من قانون العقوبات».

وأشار الحديدي إلى نص المادة الذي جاء فيه: «تنص المادة 306 من قانون العقوبات على الآتي: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدش للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171، بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».

الحديدي: شيرين عبدالوهاب استعملت النشر

وأكد الحديدي، أنّه وفقا للقانون، تكون عقوبة تصريحات شيرين عبدالوهاب هي دفع الغرامة القصوى، موضحا: «استخدمت الفنانة شيرين عبدالوهاب في تصريحاتها النشر، وفي هذه الحالة يتم رفع العقوبة في القانون إلى دفع الغرامة القصوى».

ولفت إلى نص المادة رقم 307 من قانون العقوبات، والتي جاءت كما يلي: «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182، إلى 185، 303، 306، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة في المواد المذكورة إلى ضعفيها».