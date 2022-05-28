احذر.. غرامة تصل لـ50 ألف جنيه عقوبة الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية

تسعى الدولة المصرية إلى حماية حقوق المواطن في جميع القوانين، ومن القوانين التي تهم وتخص العديد من المواطنين هو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وهو القانون رقم 148 لسنة 2019، الذي نص على عقوبات شديدة لمن يحاول الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية، وذلك لحماية حقوق الدولة وأموالها، وحقوق المواطنين.

عقوبة الاستيلاء على أموال التأمينات الاجتماعية

ونص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، على عقوبة شديدة لمن يستولي على أموال التأمينات الاجتماعية، حيث يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وذلك لكل من حصل على أموال التأمينات الاجتماعية بدون حق أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها.

كيفية الحصول على البيانات التأمينية

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أن للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين الحق في طلب بيانات عن الحالة التأمينية، وذلك مقابل دفع مبلغ لا يجاوز 10 جنيهات عن كل طلب، كما حددت اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على البيانات وحالات الإعفاء من المقابل المشار إليه.

هيئة التأمينات الاجتماعية

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أنه يحق لهيئة التأمينات الاجتماعية تحصيل المبالغ بطريق الحجـز الإداري، كما أجاز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ونصت المادة 137 من القانون بأيلولة حصيلة الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقررة بموجب هذا القانون إلى الحساب الخاص المخصص لصالح العاملين بالهيئة.