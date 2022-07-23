تحرك قانوني من «السكة الحديد» ضد التطبيقات الوهمية لحجز القطارات

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه التطبيقات الوهمية التي تزعم بأنها تحجز تذاكر القطارات للوجهين القبلي والبحري، وذلك نظرًا لوجود بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية والغير تابعة للهيئة.

السكة الحديد: «ENR» الوحيد المعتمد لدينا

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكرالقطارات للوجهين القبلي والبحري، هو تطبيق «ENR» علي أجهزة المحمول أيفون، وتطبيق آخر للأجهزة الأندرويد بإسم «قطارات مصر حجز واستعلام»، منوهة بأنه ليس في امكان أي تطبيق آخر بحجز تذاكر قطارات الهيئة.

وتناشد هيئة السكك الحديدية كافة المواطنين مستقلي القطارت، باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن والابلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة، للحد من عدم التعرض لأي حالات النصب التي يتعرض لها المواطنين من التطبيقات المزيفة.

تعليمات السكة الحديد لمواجهة كورونا

وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات لمواجهة الموجة السادسة من كورونا، وهي كالتالي:

1- عدم نوع الكمامة داخل القطارات أو محطات السكة الحديد.

2- عدم ارتداء الكمامة على منطقة الذقن فقط.

3- التأكد من أن الكمامة تغطي الأنف والفم جيدًا.

4- استخدام الكمامة مرة واحدة فقط.

5- تخلص من الكمامة داخل سلة مهملات مغلقة جيدًا.

6- عدم البصق على الأرض نهائيًا منعا لانتشار الأمراض، وللحد من الفيروسات.

7- تطبيق غرامة على المخالفين بتعليمات ارتداء الكمامة قدرها 50 جنيهًا.