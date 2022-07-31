مصرع ربة منزل وابنيها نتيجة انهيار سقف منزل عليهم بالشرابية

لقيت سيدة و2 من أبنائها مصرعها ، نتيجة انهيار سقف المنزل عليهم، بأحد عقارات منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.

بلاغ الحماية المدنية

تلقت غرفة الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بانهيار سقف شقة سكنية بأحد العقارات بمنطقة الشرابية، ما أدى إلى وفاة سيدة و2 من أبناءها.

انهيار سقف الأول

كشفت التحريات الأولية، أن صاحب شقة بالدور التاني يجري بعض التجهيزات في الوحدة السكنية الخاصة به، ما أدى إلى انهيار سقف الدور الأول.

إخلاء العقار

تواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة القاهرة، متابعة الحادث، وأخلى رجال الحماية المدنية العقار، لحين التأكد من سلامته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بتشكيل فريق بمعاينة انهيار المنزل، الذي تسبب في وفاة 3 أشخاص، وأمرت بنقل جثث الضحايا إلى مصلحة الطب الشرعي تحت تصرفها.