إخلاء عقار آيل للسقوط بعد انهيار أجزاء من السلم في الشرابية.. (صور)

أعلن المهندس خيري أحمد مرسي، رئيس حي الشرابية بالقاهرة، عن إخلاء عقار قديم من السكان بشارع «فرج على سلامة»، بعد سقوط أجزاء من سلم العقار وحدوث تشققات في الجدران.

وأكدا أن الإدارة الهندسية عاينت العقار بحضور مديرة الإسكان، وتقرر إخلاء المبنى من السكان دون المنقولات وتشميع العقار وقطع المرافق، إلى جانب استدعاء إدارة الشؤون الاجتماعية ولجنة الإغاثة لتسكين سكان العقار ممن ليس لهم ماؤى بدار استضافة خاصة بجمعية أهلية، لحين صدور قرار اللجنة الهندسية.