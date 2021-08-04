عاجل.. انهيار أجزاء من عقار في الشرابية

شهد حي الشرابية بمحافظة القاهرة انهيار جزء من شرفة الدور الأول بعقار بحارة دسوقي المتفرعة من شارع الزعبلاوي، وتوجهت أجهزة الحي والمنطقة الشمالية فور تلقي البلاغ إلى الموقع، وتم فرض كردون أمني حول المنزل حفاظا على سلامة المارة والتأكد من الحالة الإنشائية للعقار.

وتفقد اللواء هاني رضا، رئيس حي الشرابية، على رأس قيادات الحي والإدارات المعنية انهيار الشرفة ومتابعة معاينة العقار وتشكيل لجنة هندسية لتحديد الأسباب المؤكدة لانهيار الشرفة، وبيان مدى تأثر العقار وإخلائه إذا تطلب الأمر من أجل ضمان سلامة السكان والحفاظ على أرواحهم، وأكد رئيس حي الشرابية أنه جارٍ سرعة أعمال رفع الأنقاض وعمل صلبات معدنية لحماية العقار.