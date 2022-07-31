«الصحة»: تطعيم كورونا يعزز من مناعة الجسم ضد الفيروس التاجي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك توسعات في تطعيم كورونا في مصر المتعلق بالجرعة التنشيطية، لافتًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يهدف إلى تعزيز مناعة الجسم خاصة أننا نعاني من نقص المناعة المجتمعية بسبب مرور فترة من الوقت على شريحة كبيرة من المواطنين الحاصلين على الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا وصل إلى ما يقرب من 7 ملايين مواطن، مناشدًا المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بضرورة الحصول على الجرعة التنشيطية، والذهاب إلى مراكز تلقي لقاح كورونا سواء أرسلت الوزارة رسالة على الهاتف المحمول أو لا.

تطعيم كورونا في مصر

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه لا داعي للتخوف من أي لقاحات، إذ إن جميع اللقاحات الموجودة فعالة ولا صحة لما تم تداوله من قبل البعض بشأن انتهاء صلاحياتها، والدولة المصرية لن تعطي أي مواطن جرعة من أي لقاحات إلا بعد التأكد من سلامتها وصحتها، وهناك ثلاجات مخصصة لحفظها، على سبيل المثال لقاح فايزر له ثلاجات تم استيرادها من الخارج مخصصة لحفظه.

دور اللقاحات في النجاة من وفيات كورونا

وأكد أن تطعيم كورونا هو الأداه الرئيسية للوقاية والنجاة من وفيات كورونا، وأثبتت اللقاحات دورها في تخفيف شدة الأعراض في الموجتين الرابعة والخامسة، باختلاف المراحل الأولى من الجائحة، لذلك على المواطنين مساعدة الدولة في الحصول على اللقاحات لتخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة، وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية التي تأثرت بالجائحة ليس فقط على مستوى مصر بل العالم أجمع.