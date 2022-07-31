«الصحة» تعلن الأدوية المضافة لبروتوكول علاج كورونا بعد تحديثه

أصدرت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تحديث بروتوكول علاج كورونا في نسخته السابعة، إذ أوقفت الوزارة استخدام عقار «إيفرمكتين»، وعقار «الكولشيسيس»، إضافة إلى وقف العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين، وفقًا لبروتوكول العلاج المحدث لمواجهة كورونا.

كما استخدم عقار فافيبيرافير في الحالات الخفيفة لفيروس كورونا، واستخدام مضادات التجلط فقط مع المرضي بالرعايات المركزة داخل المستشفيات، وبحسب البروتوكول تم إضافة عقار «باكسلوفيد»، وهو عقار مستخدم للحالات الخفيفة والمتوسطة.

تحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على المواطنين عدم استخدام البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المحدث، دون الرجوع إلى الطبيب المختص، فالطبيب المشرف على الحالة هو الوحيد المدرك للأدوية المستخدمة في البروتوكول، وما يناسب منها المريض وعدد الجرعات أيضا.

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا لا يجب وصفه من قبل المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن سوء الإسراف في أي نوع من الأدوية يأتي بنتائج عكسية، مشيرة إلى أنّ الأدوية التي أضيفت هي لتعزيز الجهاز المناعي؛ لمواجهة متحورات فيروس كورونا الجديدة، التي تظهر من توقيت إلى الآخر.

بروتوكول علاج فيروس كورونا

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، سيتم تدريب الأطباء على البروتوكول العلاج لفيروس كورونا؛ لتشخيص حالات فيروس كورونا المختلفة، مشيدًا بالبروتوكول العلاجي المصري لفيروس كورونا، والذي ساهم كثيرًا في رفع أعلى درجات الشفاء من الفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي منذ انتشار جائحة فيروس كورونا.