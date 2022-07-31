أوكرانيا تشكر إيطاليا على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة: «مش هننسى دعمكم»

وجّه وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، الشكر لإيطاليا على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي قدمتها لبلاده.

وزير الدفاع الأوكراني: حين نقف متحدين لا يمكن لأحد هزيمتنا

وقال وزير الدفاع الأوكراني عبر موقع تويتر، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرنفوم الأوكرانية، اليوم الأحد: «حين نقف متحدين، لا يمكن لأحد هزيمتنا! أريد أن أشكر الحكومة الإيطالية وصديقي وزير الدفاع الإيطالي جيريني لورينزو، شخصيًا على حزمة المساعدات العسكرية الجديدة».

ريزنيكوف: سيتذكر شعب أوكرانيا دائمًا الدعم إيطاليا الثابت لنا

وتابع وزير الدفاع الأوكراني: «سيتذكر شعب أوكرانيا دائمًا دعم إيطاليا الثابت لنا»، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك على خلفية العملية العسكرية التي بدأتها روسيا بأوكرانيا في 24 فبراير الماضي جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك رسميا، دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.