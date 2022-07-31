بيان رئيس «عربية النواب»: برامج الحماية الاجتماعية بمصر الأكبر على مستوى المنطقة

أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على أهمية التوسع من جانب الدولة في برامج الدعم والحماية الاجتماعية، قائلا إنها الأكبر على مستوى المنطقة وتشمل ملايين الأسر، ولم تحدث أبدا بمثل هذه الضخامة أو تضم كل هذه الأعداد.

قاعدة بيانات للفئات الأكثر احتياجا

وأشار «المغازي»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين له اليوم، إلى أنه تم التوسع في هذه البرامج وإعداد قاعدة بيانات للفئات الأكثر احتياجا منذ عام 2015، وهو ما سهل الوصول بالدعم والحماية لمستحقيها عبر قاعدة واضحة للبيانات.

ولفت رئيس عربية البرلمان، إلى توجيهات الرئيس السيسي، بإعطاء مساعدات استثنائية لنحو 9 ملايين أسرة بمليار جنيه شهريا لمدة 6 شهور، وضم مليون أسرة جديدة لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وكلها إجراءات فاعلة وتصل لعشرات الملايين من الأفراد لمواجهة تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، وموجة التضخم العالمي، علاوة على قرار الرئيس السيسي الهام بتوزيع 2 مليون كرتونة مدعمة لمدة 6 شهور، واستهداف الأسر المستحقة والأكثر احتياجا.

برامج الدعم تشمل 20% من السكان

وأشار إلى أن برامج الدعم والحماية الاجتماعية تشمل 20% من سكان مصر؛ للتخفيف من وطأة موجة التضخم العالمي والحرب الروسية، وهى الإجراءات التي تؤكد انحياز الدولة بشكل واضح للفئات المحتاجة والأكثر احتياجا واستمرار دعمها بتوجيهات الرئيس السيسي.