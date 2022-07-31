صاحب مهرجان «مفيش صاحب» بعد اعتزاله: حياتي الجديدة بين حفظ القرآن والتجويد

كشف فارس حميدة مطرب مهرجان «ما فيش صاحب يتصاحب»، عن سبب اعتزاله أغاني المهرجانات واتجاهه للمدح والإنشاد الديني خلال الأيام القليلة الماضية.

فارس حميدة يكشف سبب اتجاهه للمدح والإنشاد الديني

وقال فارس حميدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يحمد الله على توبته، واتجاهه للمدح والإنشاد الديني، ويتمنى أن يتقبل الله منه توبته، مشيرا إلى أن سبب هدايته قصة كبيرة ولكنه رفض الافصاح عنها.

وأكد حميدة، أن هذا القرار سببه هو قربه من الله، وليس سعيا إلى خلق تريند، موضحا: «ربنا أعلم بنوايا كل واحد، مينفعش أطلع أرد على اللي بيقولوا عليا عايز أعمل تريند عشان مش عايز أتاجر بتوبتي عشان تتقبل»، مطالبا الجمهور بالدعاء له بقبول توبته.

قرار اتجاهي للمدح والإنشاد الديني بلا رجعة

واستطرد فارس حميدة: «قرار اتجاهي للمدح والإنشاد الديني بلا رجعة، ولن أعود مرة أخرى للمهرجانات أو الأغاني بشكل عام، وأنا الآن مشغول تماما في حفظ القرآن ومذاكرتي لعلم التجويد».

فارس حميدة يتصدر التريند

وكان فارس حميدة تصدر محركات البحث على الموقع الشهير «جوجل»، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب ظهوره في أكثر من فيديو يعلن فيه اعتزاله أغاني المهرجانات واتجاهه نحو الإنشاد الديني، ونشر فيديو وهو يمدح النبي في احتفال رأس السنة الهجرية.

أعمال فارس حميدة بعد قرار اعتزاله

وكانت آخر أعمال فارس حميدة بعد الاعتزال بعنوان «العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب».

وحقق الابتهال الديني ما يقرب من ربع مليون مشاهدة على قناته الرسمية عبر يوتيوب في أقل من 24 ساعة، ولكنه سبق ونشر أنشودة دينية بعنوان «دعوني أسير إلى خالقي» منذ أسبوع، وحققت ما يقرب من 37 ألف مشاهدة، ونشر أكثر من مقطع فيديو بصوته وهو يقرأ القرآن الكريم.