أحدثهم فارس حميدة.. مطربون من المهرجانات إلى الابتهالات الدينية

من الغناء والفن إلى الإنشاد والابتهالات وتلاوة القرآن الكريم، هكذا كان الطريق الذي اتخذه العديد من مشاهير الفن منذ زمن بعيد، إلى أن أعلن فارس حميدة صاحب المهرجان الشهير «مفيش صاحب يتصاحب» اعتزاله الغناء واتجاهه للإنشاد الديني والابتهالات والتواشيح، ليكون أول مطربي المهرجانات المعتزلين للغناء.

فارس حميدة وأولى أعماله في الابتهالات

ونشر أمس فارس حميدة عبر قناته على اليوتيوب أولى أعماله الدينية والتي حملت اسم «العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب» وعلق عليها قائلا: «مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة فى عالم مليء بالخير والصلاح وهو عالم الدعوة إلى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل»، والأنشودة من كلمات عبد الرحمن العامري، وتوزيع محمد بدر، وتصوير مودي رجب.

بداية فارس حميدة في 2015

وعرف الجمهور فارس حميدة منذ عام 2015، حينما كان طفلا صغيرًا وهو يؤدي مهرجان «مفيش صاحب يتصاحب»، وكان وقتها من أشهر المهرجانات الشعبية وحقق ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب في زمن قياسي، كما كان فارس حميدة ضمن أعضاء فريق «شبيك لبيك» المعروفين في عالم المهرجانات بـ«ولاد سليم اللبانين» وهم فارس حميدة، وحسن البرنس، وناصر غندي، وجاءوا جميعهم من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة، بحثا عن لقمة العيش والعمل في شركات الإنتاج الفني.

اعتزال أدهم نابلسي

وكان الفنان أدهم نابلسي، نجم برنامج «أكس فاكتور» لعام 2013، قد أعلن اعتزاله الفني في ديسمبر الماضي، وقام بحذف جميع الأغاني الخاصة به من على منصات التواصل الاجتماعي وقناته على يوتيوب، واتجه إلى تسجيل آيات القرآن الكريم بصوته والمشاركة في الأعمال الدينية من تواشيح وأناشيد دينية.

المطربة اللبنانية تعتزل الغناء وترتدي الحجاب

وكانت المطربة اللبنانية أمل حجازي، أعلنت اعتزالها الغناء، في 2017، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة « وأخيرًا يا رب استجبت لدعواتي يا أرحم الراحمين.. منذ سنوات وأنا داخلي يتألم بين الفن الذي كنت أعشقه ولم أكن أمتهنه كمهنة بل كان هواية، وبين الدين، على الرغم من أنني كنت قريبة داخليا من الله عز وجل».