فارس حميدة مطرب مهرجان مفيش صاحب يتصاحب يتصدر التريند بعد الابتهال الديني

تصدر مهرجان مفيش صاحب يتصاحب لمغني المهرجانات فارس حميدة تريند محركات البحث على «جوجل»، رغم مرور سنوات على طرح الأغنية، وذلك بعد اتجاه المغني إلى الابتهالات والتواشيح الدينية.

وفاجأ فارس حميدة جمهوره بعد بلوغه 20 عامًا من عمره، باعتزال فن المهرجانات والاتجاه إلى الابتهالات، ونشر آخر أعماله الفنية بعنوان «العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب».

الابتهال الديني يحقق 37 ألف مشاهدة على يوتيوب

وحقق الابتهال الديني «العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب» ما يقرب من ربع مليون مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب، في أقل من 24 ساعة، ولكنه سبق ونشر أنشودة دينية بعنوان «دعوني أسير إلى خالقي» منذ أسبوع وحققت ما يقرب من 37 ألف مشاهدة، ونشر أكثر من مقطع فيديو بصوته وهو يقرأ القرآن الكريم.

فارس حميدة يتحدث عن الابتهال الديني «العليل»

«مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة فى عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة الى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل»، بهذه الكلمات شارك فارس حميدة ابتهالاته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وقناته الخاصة على موقع «يوتيوب».

معلومات عن فارس حميدة

الأنشودة الجديدة من كلمات عبد الرحمن العامري، وتوزيع محمد بدر، وتصوير مودي رجب، واشتهر مؤدي المهرجانات فارس حميدة بمهرجانه «مفيش صاحب يتصاحب»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا آنذاك، وتخطى المهرجان الـ10 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط من طرحه، وهو المهرجان الذي نافس بشدة أغاني فرقة أوكا وأورتيجا.

وكان فارس، أحد أعضاء فريق «شبيك لبيك»، الذين عرفوا أيضا بلقب «ولاد سليم اللبانين» وهم فارس حميدة، وحسن البرنس، وناصرغندي، حيث جاءوا من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة ليشقوا طريقهم ويبدأوا في مجال الغناء وتعاقدوا مع شركة شعبيات.