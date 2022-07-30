فارس حميدة مطرب «مفيش صاحب» يترك المهرجانات ويتجه للأناشيد الدينية

قرر فارس حميدة مغني المهرجانات، الذي يبلغ من العمر 20 عامًا، وشارك فى غناء مهرجان «مفيش صاحب يتصاحب»، ترك غناء المهرجانات والاتجاه إلى الابتهالات والتواشيح الدينية.

شارك فارس حميدة ابتهالاته على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» وقناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، وطرح فارس، الذي كان معروفا بغناء المهرجانات، أمس أولى أنشوداته الدينية تحت اسم «العليل – فكيف السبيل إلى أن أتوب» وعلق قائلا:«مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة فى عالم مليء بالخير والصالحين وهو عالم الدعوة الى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل»، والأنشودة من كلمات عبد الرحمن العامري، وتوزيع محمد بدر، وتصوير مودي رجب.

معلومات عن فارس حميدة

عرف الجمهور فارس عام 2015، حينما كان طفلا صغيرًا من خلال مهرجان «مفيش صاحب يتصاحب»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا آنذاك، وتخطى المهرجان الـ10 ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط من طرحه، وهو المهرجان الذي نافس بشدة أغاني فرقة أوكا وأورتيجا.

وكان فارس، أحد أعضاء فريق «شبيك لبيك»، الذين عرفوا أيضا بلقب «ولاد سليم اللبانين» وهم فارس حميدة، وحسن البرنس، وناصرغندي، حيث جاءوا من محافظة الإسكندرية إلى القاهرة ليشقوا طريقهم ويبدأوا في مجال الغناء وتعاقدوا مع شركة شعبيات.

كلمات أنشودة العليل

وتقول كلمات أنشودته الجديدة

عليل يا رب وأنت الطبيب

عليل يريد دوا للذنوب

فكيف السبيل إلى أن أتوب

وتُمحى الخطايا وتصفي القلوب

إذا صرت يومًا وقلبي يميل

إلى فتنةٍ أو ضللت السبيل

فتبقى إلهي ملاذِ الوحيد

وعفوك لا ينتهي لا يزول

وكان أيضًا الفنان أدهم نابلسي، نجم برنامج «أكس فاكتور» لعام 2013، أعلن اعتزاله فى شهر ديسمبر الماضي، وحذف جميع أغانيه من قناته الخاصة على «يوتيوب»، واتجه إلى حفظ القرآن الكريم وختمه وتسجيله بصوته وغناء التواشيح والأناشيد الدينية.