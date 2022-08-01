زوجة في دعوى خلع: اتهمني بالخيانة وكنت هنهي حياتي بسببه

بعد أن تملك الشيطان من أفكاره، ووسوس له أنها على علاقة بشخص آخر، بدأ يراقبها ويفسر كل تصرفاتها على أنها تخونه مع رجل آخر، ويشك في كل كلمة وتصرف، ما جعل الحياة بينهما مستحيلة، وجعلها تصل لحالة نفسية سيئة، حتى وصل بها الحال إلى أنها مؤخرًا أقبلت على الانتحار، بسبب اتهامه لها بالخيانة، فلجأت الزوجة العشرينية لمحكمة الأسرة لتتخلص منه.

الزوجة: كنت هنتحر بسببه

«مش هقدر أبص في وشه تاني بعد ما شك فيا، وكنت هنتحر بسببه»، بهذه الكلمات بررت الزوجة سبب دعوى الخلع خلال حديثها مع «الوطن»، بعد أن قررت إنهاء زيجتها بعد 4 سنوات قضتها في شك واتهامات باطلة، ولم تجن شيئا سوى تشويه سمعتها، فعندما تعرفت عليه كان شابا مهذبا ومتفهما، والجميع يتقرب منه لأنه شخص لطيف، وأعجبت به وبشخصيته وطلب خطبتها، وسارت الأمور بشكل سلس وتمت خطبتهما وسط أجواء عائلية مبهجة.

عائلته انقلبت عليها دون سبب

لم يكن بينهما أي خلاف يذكر في هذه الفترة، وكانت حياتهما تسير بشكل سلس، وتمكن من تلبية طلبات والدها، وجهز الشقة، واتفقوا على حفل الزفاف وشهر العسل، وكانت سعيدة بحياتها الجديدة، وتمت الزيجة وسط فرحة من العائلتين، وانتقلت للعيش برفقته ورفقته عائلته التي اعتبرتهم مثل والديها وأشقائها، وكانت تقضي الوقت معهم وتخدمهم وتوفر لهم جميع سبل الراحة، وبعد فترة أنقلب حالهم، وفقًا لحديثها.

زوجها اتهمها بالخيانة

«بعد ما أهله بقوا يعاملوني بأسلوب وحش بدأت أقعد في شقتي بعد ما أخلص طلباتهم، وبعدها بقى جوزي يضربني ويهينني بطريقة غير مبررة، ولما بقيت أعترض وأسيب البيت وأروح عند أهلي بقى يقول للناس إني بعامل أهله وحش، وطبعًا كانوا أهلي بيغلطوني ويرجعوني ليه، وبعد فترة بدأ يشك فيا ويراقبني ويتهمني إن أسلوبي مش كويس، وبقي يمنعني من الخروج، والكلام في التليفون، وعشن سنتين مرارة وإهانة بسبب شكه فيا، وفي أخر مره ضربني واتهمني إني بخونه، وكنت هنتحر لولا أهلي لحقوني».

وأنهت الزوجة حديثها بأنها قررت اللجوء لمحكمة الأسرة بالدقي وإقامة دعوى خلع، حملت رقم 160.