زوجة في دعوى خلع: «معقد وقفلي مواقع التواصل الاجتماعي»

بعد أن انتهت من دراستها الجامعية عرض عليها والدها الزواج من ابن شريكه، الذي عاد مؤخرًا من أمريكا بعد أن أنهى دراسته، فسعدت كثيرًا ووافقت على التعرف إليه، وفي البداية كان شابًا متفتحًا، لكن بعد الزواج تأكدت الزوجة العشرينية أنه يمتلك طبع صعب التأقلم عليه، فلجأت لمحكمة الأسرة وأقامت ضده دعوى خلع بعد أن وصلت الحياة بيهم لطريق مسدود.

خدعها بطبعه قبل الزواج

قبل 18 شهرًا قابلت زوجها الحالي، وبعد الحديث معه اقترح عليها فترة تعارف قبل الخطبة، ووافقت وخلال هذه المدة التي دامت 3 أشهر وجدت أنه مهذبًا ويحترم النساء، وأظهر أمامها جميع الصفات الحسنة، وكان يشجعها على البحث عن عمل، وخرج معها أكثر من مرة برفقة أصدقائها ولم يعترض على أي شيء في حياتها بل كان يستمتع معها، وفقًا لحديثها مع «الوطن».

وبعد التعارف أقاموا حفل خطبة كبير حضره عدد كبير من الأقارب والأصدقاء، وكان الجميع يحسدها عليه وصديقاتها تتمنين شابًا مثله، وبعد حفل الخطبة بدأ أسلوبه يتغير معها ويتحجج بأنه مضغوط في تجهيزات الزواج، وشقة الزوجية، فضلًا عن أنه بدأ يرافقها في كل مكان تذهب إليه، ويمنعها من الخروج وقت انشغاله، حسب حديثها.

خلع بعد زواج 6 أشهر

بعد 6 أشهر تمت الزيجة، وبدأت حياتهم تأخذ مسارًا آخر، موضحة: «كل يوم بقي يفتش في تليفوني، وبقي يمنعني أشوف صحابي، ولما أعترض يتعصب ويسيب البيت، وكل ما أشتكي لبابا، كان بيقولي أصبري عليه يمكن طبعه يتغير، وتتعودي عليه، وبعد فترة لقيته مسك تليفوني وقفل كل حساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظر كل أرقام صحابي، علشان معرفش اتواصل مع أي حد».

وبعد أن تأكدت الزوجة من أنهم وصلوا إلأى طريق مسدود سويًا، قررت أن تترك منزل الزوجية، وبعد أن تعنت في طلاقها، لجأت لمحكمة الأسرة بأكتوبر، وأقامت ضده دعوى خلع حملت رقم 1047 أحوال شخصية.