البابا تواضروس: الأعياد فرصة لطيفة وجيدة للتواصل الإنساني

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية، إنّ الأعياد هي أجمل مناسبات يلتقي فيها الجميع ويفرح بها، حيث تكون فرصة لطيفة وجيدة للتواصل الإنساني، مضيفا: «على مستوايا بيبقى معايا وفد كبير ونروح لفضيلة الإمام ونعيد عليه ونقضي وقت طيب جدا وياه، بتبقى جلسة محبة فيها روح العائلة، وفي المناسبات المسيحية بيشرفنا معاه وفد كبير، وهو شيء حلو».

البابا تواضروس: الأعياد فرصة للتواصل الإنساني

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار تلفزيوني على شاشة القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، موجّها كلمته للمسيحيين: «دوركم ومسؤوليتكم المجتمعية زي ما علمنا السيد المسيح: أنتم ملح الأرض، وأنتم نور العالم، فكل إنسان مسيحي أنت ملح الأرض، فالملح يقدم عذوبة، وبالتالي عليك دور في المجتمع، كما أنك نور للعالم بأسلوبك وطريقتك وعلمك وابتسامتك وبكلامك».

كن على مستوى المسؤولية

وقدّم البابا تواضروس كلمة للشباب، قائلا: «أنت مقدم كشاب أو شابة على مرحلة جديدة في حياتك وهي مرحلة تكوين الأسرة»، قائلا إنّ المجتمع يبنى في مرحلة تكوين الأسرة، فالأسرة هي العلاقة الاجتماعية الرسمية، أي تسجل في ورق، عكس الصداقة غير رسمية ولا تسجل في ورق، وينتج عنها آثار وعائلة، مطالبا بوضع كل عوامل النجاح من أجل أسرة سعيدة.

ووجّه البابا تواضروس، كلمة لكل من يعتلي منبرا مسيحيا أو مسلما، قائلا: «كن إنسانا وأنت تقدم تعليمك، أنت تخاطب إنسانا ولا تتحيز أو تنحصر في رؤية ضيقة فالحياة الآن أصبحت واسعة، وكن على مستوى المسؤولية، وضع القيم والمبادئ والأخلاق والثوابت الروحية التي تجعل الإنسان إنسانا في حياته».