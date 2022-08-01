البابا تواضروس عن أهمية التربية: مفيش إرهابي طلع من أسرة طيبة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن بلادنا بطبيعتها تحافظ على الأخلاق والتربية، متابعا: «اللي بيخلي الإنسان يطلع إنسان هو البيت والأسرة، الاهتمام الأول من خلال الأسرة والبيت وليس المدرسة».

ضعف الأسرة أحد أسباب انتشار الإرهاب

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حوار تلفزيوني على شاشة القنة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن أحد أسباب الانتشار هو ضعف الأسرة، متابعا: «مفيش إنسان إرهابي طلع من أسرة طيبة خالص، ممكن يكون متعلم في كلية كبيرة وميسور الحال، لكن الأسرة هي الكيان الذي يربي الطفل وتعطي له حب الحياة وحب الله وحب الآخر وحب الأرض التي يعيش عليها وحب العلم».

اجعل كل طفل يشبع من الحب في بيته

وتابع: «اجعل كل طفل يشبع في الحب في بيته وفي مدرسته وفي مؤسسته الدينية اللي بيحضر فيها عشان يقدر يواجه العالم كله»، مشيرا إلى أنه عندما ينشأ الطفل بعد أن شبع من الحب يستطيع تكوين أسرة جيدة، لكن إذا كان لم يشبع سيصبح دائما جوعان، مستشهدا بالمثل الشعبي «الجوع كافر»: «الجوع إحساس جسدي، معدتي فاضية، لكن تخيل لو اتحول لإحساس وجداني، الكفر».

وأوضح أنه يجب التأكيد على صورة الأسرة ودورها، «ما يقدم من خلال التلفزيون بصفة عامة أحيانا يهدم قيم الأسرة، تربية الشباب من أجل تكوين أسرة مش عشان الشاب شاف بنت حلوة أو ولد غني أو شكله جميل، دي معايير مش بتبني أسرة، عشان كدة سنة أو سنتين وينحل».

ولفت إلى أن كلمة أسرة باللغة الإنجليزية family تتكون من 6 أحرف وهي اختصار 6 كلمات، هي father and mother I love you، معلقا: «بابا وماما لما يحبوني أنا أطلع أحب المجتمع».