«الصحة العالمية» تتوقع زيادة وفيات فيروس جدري القرود

قال المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، إنه يمكن توقع المزيد من الوفيات المرتبطة بفيروس «جدري القرود» بعد تقارير الوفيات الأولى خارج أفريقيا، مع التأكيد على أن المضاعفات الشديدة لا تزال نادرة.

الصحة العالمية تتوقع المزيد من الوفيات بفيروس جدري القرود

وقالت كاثرين سمولوود، كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، في بيان: «مع استمرار انتشار جدري القرود في أوروبا، نتوقع رؤية المزيد من الوفيات».

إسبانيا تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس جدري القرود

وبعد أن أعلنت إسبانيا عن تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس «جدري القرود»، دعت «سمالوود» إلى ضرورة اتخاذ خطوات حازمة من أجل وقف انتقال العدوى بسرعة في أوروبا، مؤكدة على أن معظم الحالات المصابة تشفى دون الحاجة إلى العلاج، بحسب قناة «سي إن إي» السنغافورية.

وأضافت «سمولوود»، أن الإبلاغ عن حالات الوفاة بسبب «جدري القردة» لا يغير تقييمنا لتفشي الفيروس في أوروبا، نحن نعلم أنه على الرغم من أنه يُشفى من تلقاء نفسه دون علاج في معظم الحالات، إلا أن جدري القرود يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، فى وقت سابق من اليوم تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس «جدري القرود» بعد يوم واحد من إعلان ما يعتقد أنها كانت الحالة الأولى لوفاة شخص مصاب بالفيروس، معربة عن آن من بين 3 آلاف و750 مصابا جرى نقل نحو 120 إلى المستشفى وتوفي من بينهم اثنان.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن حالة طوارئ بسبب فيروس «جدري القرود» الأسبوع الماضي، بعد أن جرى اكتشاف أكثر من 18 ألف حالة إصابة بالفيروس في جميع أنحاء العالم خارج أفريقيا منذ بداية مايو، معظمها في أوروبا.