جرعات لقاح جدري القرود لا تكفي أمريكا.. والسلطات تدعو المثليين لتلقي جرعتين

أعلنت السلطات الامريكية، اليوم الأحد، أن اللقاحات المضادة لفيروس جدري القرود قد لا تكون متاحة لكل المواطنين الأمريكيين الموجودين في دائرة الخطر، فى حال استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس.

جرعات لقاح فيروس جدري القرود لا يكفي أمريكا

وبحسب الصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، قالت السلطات الأمريكية أن بالرغم مع وجود جرعات جديدة من اللقاحات المضادة ضد الفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها ستكون غير كافية لجميع المواطنين حيث إنها ستكفى فقط لثلث الرجال المثليين الذين يبلغ عددهم نحو 1.6 مليون فى الولايات الأمريكية، ودعت السلطات المثليين إلى تلقى جرعتين من اللقاح، لأنهم معرضون لخطر كبير.

وأكدت السلطات الأمريكية، أن البلاد تقلت نحو نحو 800 ألف جرعة من اللقاح، ولكنها لا تكفي لمواجهة تفشي الفيروس بالبلاد، مضيفة أن الجرعات الجديدة من اللقاحات المضادة لفيروس جدري القرود من المتوقع وصولها فقط في شهر أكتوبر المقبل.

إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس جدري القرود

وقال ستيفن موريسون، خبير الصحة العامة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بمدينة واشنطن، إن أمريكا ستحتاج على الأرجح إلى نحو 3.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس جدري القرود من أجل تطعيم المواطنين المعرضين للخطر، مضيفا أن بنهاية هذا العام، لن تحصل البلاد حتى على 2 مليون جرعة، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

وبحسب آخر إحصائيات المراكز الفيدرالية الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وصل عدد حالات الإصابة بفيروس جدري القرود إلى نحو 5 آلاف حالة إصابة بالبلاد، في حين أعلنت أعلنت أمس السبت، حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس جدري القرود، معربة عن أن حالة واحدة من كل 4 حالات مصابة بجدري القرود في أمريكا تحدث في ولاية نيويورك.